Héroe del supermercado judío de París recibe la nacionalidad francesa

Lassana Bathily, nacido en Malí, de confesión musulmana y de 24 años de edad, recibió la nacionalidad francesa este martes como reconocimiento a su acción heroica el pasado 9 de enero, cuando logró esconder en una cámara frigorífica a seis clientes del supermercado judío de París que fue atacado por un terrorista.



"Francia es el país de los derechos humanos, es un país de acogida. Me toman por un héroe pero no soy un héroe, soy Lassana y seguiré siendo yo mismo", declaró el joven en la ceremonia, en la que se mostró visiblemente emocionado.



El pasado día 9, Bathily se encontraba en el supermercado judío en el que trabaja desde hace cuatro años cuando llegó Amedy Coulibaly, uno de los tres yihadistas que mataron a 17 personas en varios ataques terroristas en París.



El joven logró esconder a seis clientes en una nevera, escapó del supermercado por un montacargas y ayudó a la Policía a comprender lo que ocurría dentro de la tienda "koscher".



En la ceremonia retransmitida por la televisión, que certificó que el joven tendrá desde ahora la doble nacionalidad maliense y francesa, participó el primer ministro, Manuel Valls, él mismo nacido en Barcelona (España) y naturalizado francés a los 20 años.



Valls destacó que "recibir a nuevos franceses en una oportunidad para el país y también para aquellos que se hacen franceses".



"Lassana Bathily se ha convertido en el símbolo de un islam de paz y tolerancia", agregó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, en un acto al que también acudió el exfutbolista francés Lilian Thuram, ídolo de Bathily y figura muy comprometida con la lucha contra el racismo en Francia, además de varias autoridades.



Nacido en la ciudad maliense de Samba Dramané, cerca de la frontera con Senegal, Bathily llegó a Francia en 2006, con 16 años, para reunirse con su padre.



Instalado originalmente en una residencia parisina para trabajadores inmigrantes, tardó cuatro años en regularizar su situación en Francia y había solicitado la nacionalidad en julio de 2014.



Bathily tuvo unas palabras de homenaje para otro empleado, y

amigo suyo, del supermercado "kosher", muerto en el atentado: "estoy

muy contento, pero también es muy difícil porque he perdido a

alguien al que quería mucho, Yoan Cohen, y con el que bromeaba todo

el tiempo".