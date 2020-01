Evo espera ser ratificado y ataca a los medios de prensa

Lamenta que exista escándalo por el caso Gabriela Zapata y reitera que siempre dijo la verdad. El presidente Evo Morales aseguró que los ataques de opositores y una "pequeña red de mafia informática" no lo afectan a él sino a Bolivia y abre la posibilidad a que lo ratifiquen.



"Hay una pequeña red de mafia informática. Mentira, tras mentira, hacer daño a Bolivia, a mi qué daño pueden hacerme, compañeros, si acaba mi gestión o tal vez después me ratifiquen, dónde más puede llegar Evo", manifestó el mandatario en conferencia de prensa desde la residencia presidencial.



La primera autoridad del país se preguntó: "En qué quedarán esos medios de comunicación que hicieron escándalo en el caso Zapata, ¿la gente les creerá?" Aseveró que no son los periodistas sino la línea informativa que tienen algunos propietarios de difusoras.



Argumentó que "quiero decir a la derecha, a la oposición, déjenme trabajar, aunque en estos días me siento como presidente neoliberal, no salgo de la residencia, pero tenemos reuniones desde las 05.00 de la mañana".



Aseguró que su "mayor deseo" es terminar su mandato y ratificó que recién en 2018 se definirán candidaturas dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). "No convulsionen al pueblo, a mí no me perjudican, perjudican al pueblo", agregó sobre el trabajo de algunos medios.



"Como se trata de como hacer daño a una persona, cada día mentira tras mentira y ahora digo, ¿en qué quedarán esos medios? ¿En qué quedan a nivel mundial? Hasta CNN metido en eso, escuché que la Fiscalía va a convocar", acotó, señalando que eso no es problema de su Gobierno.



"Necesitamos medios, aunque sigan diciendo que Evo muera, necesitamos medios y los vamos a convocar a reunirnos", concluyó la autoridad, sobre el pedido de televisoras y radioemisoras ante el trámite de renovación de licencias que deberán realizar.



Mediante un memorial, el juez Primero de Setencia Gonzalo Yépez Portugal solicitó a seis medios de comunicación, grabaciones y publicaciones de una entrevista a Gabriela Zapata en la que lanza acusaciones en contra del ministro de Obras Públicas, Milton Claros; en la misma nota se pide los nombres de los periodistas que elaboraron esa noticia.