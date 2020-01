¿Por qué algunas personas son violentas?

Un estudio publicado por la revista "Nature" informó que los humanos somos seis veces más violentos que los animales. Se cree que este tipo de reacción se debe a nuestra descendencia de los primates, sin embargo existen muchos factores que ocasionan que tengamos una reacción violenta ante ciertas situaciones.



Los expertos están de acuerdo en que no hay una sola causa. Más bien es el resultado de una compleja red de factores interrelacionados y algunas de ellas te las mencionamos a continuación.





Las emociones: científicos aseguran que esta es uno de los principales factores que causan una reacción violenta puesto que puede alterarse de manera sorprendente al no ser positivas para la persona.



El cerebro: La corteza prefrontal está más desarrollada en los primates. Esto nos da mayor inteligencia y capacidad de planificación, para el bien o para el mal. También es la región que controla los impulsos que tiene las personas.



El ambiente: El tipo de ambiente en el que vivimos o nos criamos queda grabado en nuestro cerebro, por ello si una persona crece en un hogar con problemas parentales y/o abuso infantil modifican el cerebro y causan un trauma permanente en la persona, lo que muchas veces ocasiona que esos eventos vividos sean repetidos en el futuro.



Nuestros sentidos: Al tener manos ágiles los humanos somos capaces de fabricar y utilizar armas que causan una mayor agresión. Además muchas veces son nuestras armas son nuestras propias manos y pies.



Neuroquímica: La testosterona también está implicada en el comportamiento agresivo, lo que hace a los hombres más propensos a la violencia que las mujeres.



Presiones externas: La presión de grupo al momento de ser aceptados o el de una autoridad, pueden generar una persona violenta, que muchas veces no logra cambiar.