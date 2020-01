¿Celulares para los niños? Sí, pero máximo una hora por día

Esta escena se repite en varios hogares: un niño que todavía no sabe ni leer, pasa sus dedos rápidamente por el celular de su mamá hasta encontrar el logo de YouTube para darle play a su video favorito.



Cuando empieza, grita de alegría y absorto en la pantalla mira las imágenes que a su abuelo le hubiera tomado varios minutos encontrar.

Cuando deciden quitarle el teléfono, comienza el drama y el berrinche. No quiere peluches, juguetes ni chupones, solo le interesa el celular: el único objeto capaz de hacerlo callar.



¿Cómo lidiar con esto? ¿Es bueno prestar el teléfono a los niños? Algunos expertos consideran que la exposición a la tecnología podría estar alterando de forma negativa el cerebro de los menores, su capacidad de atención, la motricidad y las aptitudes lingüísticas y visuales. Otros creen que estos dispositivos, cuando son bien utilizados, pueden ser educativos y fomentar el aprendizaje individual.



La sicóloga y profesora de parvulario, Laura Moscoso, explica que no es aconsejable exponer a los niños a periodos muy largos frente a las pantallas “porque incita al sedentarismo y evita la interacción directa con otras personas”. Recomienda darles el celular el menor tiempo posible, “no más de una hora al día” y no ceder ante los caprichos porque considera que “no es malo que un niño se aburra, es más, le da la posibilidad de pensar y crear nuevas cosas, imaginarse otros juegos. El celular ya lo tiene todo”, señala la especialista.



Si bien no se sabe cuán capaces son los niños de distinguir la vida real de lo que sucede en las pantallas, para Moscoso el principal problema no es ese sino que copian todo lo que ven, ya sea realidad o ficción. “Ahí entra el adulto para orientar al niño y hacerle ver lo que está bien y lo que no”, afirma.



Miedo a lo desconocido

Las nuevas tecnologías siempre han sido recibidas con aprensión. La llegada de la radio, y más tarde la televisión, fue recibida como amenaza y acusada de distraer a los niños de sus tareas. Pero pocas tecnologías han logrado infiltrarse en la vida de forma tan discreta como lo han hecho los ordenadores portátiles, especialmente las tabletas y los smartphones, explica la revista Scientific American.



Las cifras

La muestra de ello es que el 2011, a un año del lanzamiento del iPad, el 10% de los niños estadounidenses menores de dos años había empezado a utilizar tabletas. En 2015, un estudio francés reveló que el 58% de los menores de dos años ya había utilizado tabletas o smartphones