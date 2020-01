Abigail Breslin rompe el silencio

Hace algunas semanas, la actriz Abigail Breslin, de 21 años, compartió en Instagram una imagen que hacía referencia al consentimiento en las relaciones sexuales, acompañada por un pie de foto en el que escribió: "Yo conocía a mi agresor". Con ella denunciaba a su expareja por supuesta violación.

En una nueva publicación, la protagonista de Pequeña Miss Sunshine y de La desición más difícil detalló los motivos por los que no lo denunció. Lo hizo como respuesta a un comentario que recibió en el que alguien le escribió: "Las violaciones denunciadas son las únicas que cuentan".

La intérprete enumeró tres motivos principales: "Primero, estaba completamente en shock y en negación. No quería verme como víctima, así que lo suprimí e hice como si nunca hubiera ocurrido. En segundo lugar, tenía una relación con mi violador y tenía miedo de no ser creída. También temía que mi caso no llevara a ninguna parte y que él lo descubriera y pudiera herirme aún más".