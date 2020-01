La sugerencia de Evo no logra consenso en Bolivia

La sugerencia de Evo Morales no logró cohesión en el aparato político de Bolivia. El mandatario pidió disolver la estadounidense Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y solo sus seguidores están de acuerdo con esa posición. En cambio, la oposición cuestionó el pedido del jefe de Estado y criticó que el presidente no haya utilizado el espacio de la ONU para proponer una estrategia antidroga.



El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, lamentó que el presidente Morales haya utilizado su discurso para atacar a Estados Unidos y no proponer una estrategia mundial en la lucha contra el narcotráfico. “Habló de todo, menos de una frontal lucha contra el narcotráfico. Ese espacio era importante para sugerir, plantear y escuchar”, dijo.,

Pedí en la ONU: disolver la DEA, cerrar bases militares de EEUU, acabar con intervencionismo, certificación unilateral y secreto bancario.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 21 de abril de 2016 n

Los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) criticaron a Doria Medina y dieron un espaldarazo a la sugerencia del mandatario. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, destacó que plantear la desaparición de la DEA?es un “acción concreta” a favor de la lucha contra el narcotráfico.



Sin la DEA



“Es posible, a través de nuestros mecanismos de relacionamiento con los países vecinos, luchar contra el narcotráfico sin intervención de la DEA, eso es posible”, detalló Montaño.



La legisladora añadió que también apoya el pedido de Morales de eliminar las bases militares de Estados Unidos en América Latina. “El presidente propuso, no de manera aislada, que se levanten las bases militares de los territorios en nuestro continente, porque son mecanismos de intervención imperialista sobre estados soberanos; somos una región declarada como región de paz por la Celac, por tanto no requerimos bases, no necesitamos intervención a través de esas bases”, destacó Montaño.,

A ese apoyo se sumó el senador Pedro Montes (MAS), que alabó los resultados que logró el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico sin la DEA. “Es un tema muy claro. Con la DEA solo había dominación, solo había intervención, en cambio, ahora sin la DEA nuestra lucha es soberana y con mejores resultados”, remarcó.



Al respecto, el líder de los cocaleros de Chapare, Leonardo Loza, destacó que la lucha antidroga mejoró sin la DEA. “Antes en Chapare, con la DEA, todo era represión, vivimos días difíciles, lo vivió también nuestro presidente, ahora todo cambió y hay control de cultivos en paz”, dijo.



El senador opositor Arturo Murillo lamentó que los oficialistas expresen su apoyo a Morales sin reflexionar los alcances en un tema muy importante. “Es el colmo, el jefe dice algo y lo apoyan sin meditar. El consumo de drogas creció y en Santa Cruz hay más muertes por este flagelo, entonces, de qué éxito hablamos”, cuestionó