Albarracín confirma que actuó en caso Zapata-Evo

Gabriela Zapata Montaño acudió al exDefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, para que interponga sus oficios en el tema familiar por la existencia de un hijo con el presidente Evo Morales, según reveló hoy el abogado.



"El año 2010 o 2009, ahí tengo la duda, cuando ejercía la docencia porque no era ya Defensor del Pueblo, recibí una llamada de mi hijo que me decía que que había dos mujeres que querían hablar conmigo con urgencia", comentó a radio "Compañera".



Conoce más: Gabriela Zapata asegura que esperó dos hijos de Evo



Explicó que "ellas (Zapata y la tía) me comentaron que la joven tenía una relación sentimental con Evo Morales y me pidieron que intervenga para buscar una solución. No fue el problema de violencia doméstica, como ella comentó".



Esta jornada, en entrevista con "Cabildeo con Amalia Pando", la mujer dijo que acudió a Albarracín para tener asesoría jurídica, tras revelar que esperó dos bebés del primer mandatario, decidiéndose no tener uno y sí al segundo, que ahora es centro de polémica por un proceso judicial.



Lea también: Piden indagar falsedad de Zapata al mostrar un niño



"Acordamos una reunión conciliatoria, tenía que haber una reunión entre Evo Morales y la señora Zapata, pero no se dio, luego se dijo que había un acuerdo para una reunión entre las partes sin abogados. Ellas solo fueron a la reunión y les aconsejé que no firmaran nada, luego nunca más me llamaron", agregó el exDefensor.



Audio de la entrevista con Gabriela Zapata:,