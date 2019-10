Macri jura como el nuevo presidente de Argentina

El conservador Mauricio Macri juró este jueves como el nuevo presidente de Argentina, para un mandato de cuatro años. El acto se realizó en el Congreso argentino después de llegar escoltado por 300 granaderos del Ejército, llegó en un auto blanco acompañado de su esposa, Juliana Awada, y la hija del matrimonio, Antonia, de cuatro años.



A las 10:40, Marta Gabriela Michetti juró como vicepresidente de Argentina. Acto seguido fue el turno de Mauricio Macri que juró desempeñar con honestidad del cargo de presidente de la Nación de Argentina.



"Si no lo hiciese que Dios y la Patria me demanden", dijo Macri en el acto de su juramento ante el Congreso argentino.





Macri fue recibido en la puerta por el presidente provisional del Congreso, Federico Pinedo, quien ostenta la Jefatura de Estado de forma transitoria desde medianoche, cuando terminó el mandato de Fernández por orden judicial, hasta que el presidente electo tome posesión de su cargo.



Argentina inicia este jueves una nueva era por la senda liberal con la asunción como presidente de Mauricio Macri, presionado a tomar rápidas medidas económicas y dejar atrás el legado proteccionista de 12 años del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner en el poder.





"Hemos esperado tanto tiempo. Desde el 83 vimos muchas cosas. Estoy esperanzada que las cosas se puedan hacer bien", dijo Susana Antonietti, una mujer de 60 años que esperaba en las afueras del Congreso mientras hacia referencia al año que Argentina recuperó la democracia.



La presidenta saliente Cristina Kirchner no asistió a la asunción al igual que el bloque de diputados de su partido por un desacuerdo sobre el protocolo del traspaso de los atributos de mando que terminó zanjado en la justicia.



Perfil de Macri



Este empresario millonario de 56 años, casado tres veces, padre de cuatro hijos y expresidente del club de fútbol Boca Juniors es recibido con los brazos abiertos por el sector financiero.



Jefes de Estados presentes en el acto



Una decena de jefes de estado, entre ellos la brasileña Dilma Rousseff, la chilena Michele Bachelet, el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, con quien jugó un partido de fútbol el miércoles, participarán de la asunción al igual que el rey emérito de España Juan Carlos.



Macri encuentra un país polarizado tras haber ganado con la mínima la segunda vuelta del 22 de noviembre (51,33% contra 48,66%) a Daniel Scioli, el candidato de la coalición de izquierda kirchnerista.



Macri recibirá los atributos de mando en la Casa de Gobierno, mientras Kirchner esté en vuelo a la provincia de Santa Cruz para asistir a la jura de otra Kirchner, su cuñada Alicia, elegida gobernadora de ese distrito patagónico.



"Todo está en paz, pedimos tranquilidad, que la gente disfrute este día", dijo la designada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.