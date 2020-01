Trump critica a Inteligencia de su país y acepta hackeo ruso

Furioso, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, rechazó, en su primer discurso del año, por "mentiroso" un dossier sobre sus relaciones con Rusia y con detalles personales lujuriosos de un viaje a Moscú, que puede poner en jaque su presidencia. El mandatario entrante también reiteró que construirá un muro en la frontera con México que ese mismo país pagará y admitió que Rusia está tras los ataques informativos de las elecciones de noviembre.



Cuando faltan tan solo ocho días para su llegada a la Casa Blanca, Trump es blanco de acusaciones no verificadas de lazos con el Kremlin para ganar la elección contra la demócrata Hillary Clinton y de que Rusia posee material sexual que podría comprometerlo y servir para chantajearlo. "Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas. Nunca sucedió", dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo, que se celebró en su Trump Tower y duró exactamente una hora.



"Un grupo de opositores se juntó, gente enferma, y produjeron esa basura", denunció.

Trump acusó a las agencias de inteligencia de EEUU de filtrar a la prensa el dossier completo de 35 páginas, que ha circulado en Washington publicado por medios como Buzzfeed.



Respecto a los ciberataques en noviembre, Trump reconoció que Rusia estuvo detrás de las filtraciones, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata. El presidente electo afirmó que EEUU está sufriendo ciberataques de "todo el mundo", "ya sea Rusia, China o cualquiera". Pero también insistió en que los servicios de inteligencia le habían asegurado que esas interferencias no tuvieron "ningún efecto en el resultado de las elecciones, incluyendo el hecho de que no hubo alteraciones en el resultado de la votación".

Muro fronterizo en México

Trump también dijo que enseguida que asuma la Presidencia de EEUU comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y anunció que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos. "No es una cerca. Es un muro. No quiero esperar un año o un año y medio" a que finalicen mis negociaciones con México para empezarlo, añadió. "México pagará por él (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", indicó. "Respeto al Gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El Gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de EEUU. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos", sostuvo Trump.



El presidente electo también mencionó a México en su conferencia de prensa al anunciar un "gran impuesto fronterizo" a las empresas estadounidenses que sean deslocalizadas al extranjero. "Si usted quiere mudar su fábrica y por ejemplo la construirá en México y fabricará sus aires acondicionados o coches o lo que sea y lo venderá a través de una frontera muy, muy fuerte, no una frontera débil como es ahora -en realidad no tenemos frontera, es un colador agujereado- se equivocan. Van a pagar un gran impuesto fronterizo", advirtió.



Ford Motor Company, primera automotriz instalada en México en 1925, decidió recientemente cancelar la construcción de una planta en el estado San Luis Potosí, con una inversión de $us 1.600 millones, tras recibir críticas de Trump.

Cede sus empresas

Trump explicó que va a ceder todo el control de sus negocios a sus dos hijos adultos y a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa. El presidente electo recordó que si quisiese podría seguir dirigiendo su compañía mientras está en la Casa Blanca, aseguró que sus hijos no discutirán las decisiones empresariales con él. Su abogada, Sheri Dillon, explicó también que la empresa de Trump no establecerá nuevos negocios en el extranjero durante su presidencia y que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.



Entre otras cosas, todas las operaciones necesitarán ser aprobadas por un asesor ético independiente que será elegido próximamente. Además, Trump prevé donar todos los beneficios que sus hoteles obtengan de Gobiernos extranjeros al Tesoro estadounidense.



Sobre su gestión, Trump aseguró que va a ser "el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca". Trump dijo que en las próximas semanas se anunciarán "grandes noticias" sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford