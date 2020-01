Querían recuperar su licencia y redimieron sus vidas del alcohol

“Vine a Alcohólicos Anónimos obligado por Tránsito; lo hice para recuperar mi licencia de conducir y terminé recuperando mi vida”, retumba la voz potente de Marcial, un cuarentón que lleva más de cuatro años sin beber. Es de noche y la sesión ha comenzado. Sus compañeros de Alcohólicos Anónimos ya conocen su historia, pero él la está contando para una persona que acude por primera vez a la reunión. Cuando el joven, delgado y de 20 años dice que se llama Abraham, en coro le responden: “bienvenido, ánimo y adelante”.

La ‘comunidad’, como ellos la llaman, cumple hoy 82 años a escala mundial; en Bolivia lleva 43 y en Santa Cruz hay 14 grupos con un promedio de 25 miembros activos cada uno.

La sesión es relajada, hay bromas, testimonios duros, pero sobre todo, mensajes de esperanza para quien quiere salir del alcoholismo. También hay dos mujeres, ¿están acompañando a sus esposos? Sí, pero igualmente se están rehabilitando.

“¡Tenés 20 años!, yo hubiera querido llegar aquí así de joven, pero vine a los 44, me hubiese ahorrado 24 años de dolor, de destruir una familia”, cuenta Chicho, quien dice llegó al grupo obligado por Tránsito luego de caer con su auto en un canal de drenaje. Su esposa, Amalia, con quien acostumbraba beber, sorprendida por su cambio, lo acompañó y actualmente ambos llevan más de seis años de abstinencia del alcohol.

Desde 1989 hasta hace tres meses, este grupo Fátima funcionó en la iglesia frente al monumento al Chiriguano. Hoy alquilan un pequeño salón a cinco cuadras del templo, en cuyas paredes se lee: “Vive y deja vivir; Piensa, piensa, piensa; solo por la gracia de Dios”, y otros mensajes por el estilo.

A punto de quitarse la vida

Lucho dirige la sesión desde un escritorio donde tiene una campanilla para controlar el tiempo de los testimonios. A su espalda, en la pared, los doce pasos y doce tradiciones del programa de AA están enmarcados como pergaminos sagrados. “Llegué con tres opciones: venía aquí, iba preso o me quitaba la vida”, dice. Habla de un vacío existencial, además de perder a su familia, varios trabajos y aún así, se negaba a reconocer que tenía un problema con el alcohol.



Cuando dejó de beber, la lucidez le hizo darse cuenta de que llevaba años con su esposa Nina pero nunca podía estar juntos más de un par de meses sin separarse debido a las agresiones físicas y verbales entre ambos a causa del alcohol. “Cuando él empezó a venir al grupo y dejó de beber, iba a la casa con víveres, yo se los tiraba en la cara y él, que era tan violento, ya no reaccionaba”, cuenta Nina.

Ella empezó a beber desde los 13 años, fue testigo de la violación de una de sus amigas por estar borrachas, sabe que en otra ocasión ella también fue abusada y dice que las únicas temporadas en que dejó el alcohol fue las dos veces que estuvo embarazada. “Llegué a beber hasta 15 días seguidos; empecé a tener alucinaciones, pesadillas. Yo seguía bebiendo de día y mi esposo llegaba a dar de comer y llevar a los niños al colegio; no lo podía creer, él estaba cambiando y siendo un padre responsable”, agrega la mujer.



Cuando Lucho le dijo: “No puedes hacerte cargo de los niños”, ella reaccionó y decidió acompañarlo a las reuniones de AA. Allí conocieron y empezaron a admirar a Chicho y a su esposa, Amalia. “Si ellos pudieron, nosotros también”, pensaron. Hoy, Lucho y Nina llevan dos años sin beber.

Al terminar la sesión, todos le expresan a Abraham su deseo de que vuelva la noche siguiente. Hacen un ruedo tomados de las manos, recitan la plegaria de la serenidad y se despiden con un abrazo fuerte diciendo: “Felices 24 horas”. Se van felices, pero conscientes de que al día siguiente la lucha continúa.

Reconocer que se es alcohólico es el paso más difícil

1.- Su primera sesión. Abraham contó que bebe desde los 13 años y que cuando nació su hija pensó que pararía y no fue así. “Llegé a beber una semana seguida; mentí, le robé a mi padre, me fui del país, volví con plata y me la gasté bebiendo. Quiero cambiar”, dice.



2.- Convenio cortado. AA tenía convenio con Tránsito para obligar a los conductores ebrios a asistir por 30 días, hasta fines de 2015. Actualmente reciben a algunas personas que son obligadas a asistir por orden judicial.



3.- Anonimato. En el grupo lo utilizan por dos motivos: primero por no hacer alarde de una recuperación, siendo que pueden haber recaídas. El otro motivo es que el programa de AA no funciona por promoción, sino por atracción, es decir, que el cambio en la vida de un bebedor es lo que debe motivar a otros a incorporarse al grupo.



4.- Testimonio de Chicho. “Llegué con 100 dólares en la mano para pagarlos aquí con tal de no asistir a las reuniones y que me den mi certificado de asistencia para mostrar en Tránsito. No me los aceptaron”.



5.- Amalia, esposa de Chicho. “Cuando él dejó de beber, me sentía rara porque yo bebía con él. A los dos meses me invitó y vine por curiosidad. Vi que todo era mejor en nuestra vida y también dejé de tomar”.

1.200 alcohólicos anónimos en bolivia cumplen el reto diario de la abstinencia

El grupo Alcohólicos Anónimos fue fundado en 1935 en en Akron, Ohio (Estados Unidos) como resultado del encuentro de Bill W., un agente de Bolsa y Bob S., un médico cirujano. Ambos habían sido alcohólicos desahuciados.



El primer grupo de la doble ‘A’ en Bolivia se abrió el 20 de noviembre de 1974 en Santa Cruz. Actualmente, en el departamento hay 14 grupos (12 en la capital y dos en provincias) cada uno con un promedio de 25 miembros activos, es decir, unas 350 personas.



En el país hay 90 grupos que tienen uno 1.200 miembros.

Se considera alcohólico anónimo a aquella persona que desea dejar de beber, que aplica el plan de abstinencia por 24 horas y asiste regularmente a su grupo. Cuando lo abandona, deja de ser un AA.



El 90% de los miembros son varones; llegan pocas mujeres por el prejuicio machista y porque la mujer alcohólica es malvista.



A escala mundial hay 2 millones de alcohólicos anónimos que están en 117.000 grupos de 180 países. El libro guía Alcohólicos Anónimos y Doce pasos y doce tradiciones, están traducidos en 70 idiomas.

No aceptan donaciones de otras instituciones; se autosolventan. En las reuniones, entre los miembros activos se reparten tareas desde dirigir las sesiones, coordinar, hacer café, barrer y lo que haga falta. Consideran que no tienen jefes, todos son iguales.