Un fiscal cita a Rosas y él culpa a Jaldín de 'show'

El fiscal anticorrupción Osvaldo Tejerina emitió una citación dirigida al exrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Saúl Rosas Ferrufino, para que comparezca mañana a las 10:30 —en calidad de denunciado— por la denuncia que interpuso en su contra Edwin Jamachi Valdez, bajo los supuestos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.



Rosas dijo a EL DEBER que el denunciante "es mandado por (Alfredo) Jaldín", otro exrector que busca ser elegido nuevamente; que "es un show ridículo" que busca dañar su honor y su imagen y que él no se considera legalmente notificado ni investigado. Jaldín niega tener parte en el asunto.



Sin embargo, existe una citación por cedulón (con fecha del martes) que colocó la Fiscalía en la puerta una vivienda señalada como domicilio del candidato de Unidos —divulgada ayer en redes sociales—, cuando falta una semana para las elecciones universitarias y en medio de la "guerra" de acusaciones que han proliferado durante esta campaña electoral.



Asimismo, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla, ha confirmado oficialmente la autenticidad de dicha citación, que se hizo efectiva esta semana y que hay otras personas convocadas.



En el cedulón divulgado se puede leer que se incluye a Oswaldo Ulloa Peña, candidato a vicerrector de Rosas, y a otras dos personas más en calidad de denunciados también.



Jamachi Valdez, el denunciante, niega tener vínculos con frentes electorales rivales de Unidos, pese a la coyuntura en la que decidió activar su denuncia.



Lo que dice Rosas

El candidato a rector de Unidos dice una y otra vez que la denuncia es un show mediático. Ulloa es directo desde el inicio y apunta a Jaldín. Luego Rosas lo secunda: también acusa al candidato de Somos U de estar detrás de la acusación.



"Elemental en derecho: la notificación debe ser personal y yo no he sido notificado. Van y lo dejan a mi puerta y le sacan foto", asegura él, de modo que ni él ni Ulloa se consideran citados, así que no asistirán.



Dice que tiene otras 15 denuncias y que todas son falsas. Que esto es electoral.



Abogado como es, Ulloa apela a una explicación racional y, calmado, explica que cualquier ciudadano puede realizar una acusación en la Fiscalía contra cualquiera, que el fiscal tiene que citar a declarar y si no encuentra argumentos sólidos, entonces se debe descartar la denuncia.



Ulloa cree que eso sucederá con este caso. Que ya una vez le ganaron un recurso constitucional a Jamachi Valdez en Sucre, cuando este trató de inhabilitarlos como candidatos con otra denuncia, según él.



Jaldín se desmarca

"No tengo absolutamente nada que ver con este caso", ha respondido Alfredo Jaldín, consultado por EL DEBER.



El candidato de Somos U asegura que ni siquiera conoce a Jamachi Valdez, que él está ocupado con su campaña y ni se ha enterado.



Lo que es un hecho es que la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz ha informado que espera mañana a los citados por el fiscal Tejerina.