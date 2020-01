Artistas y gestores ya tienen preparada su lista de pedidos

Tiene 31 años, fue periodista de ATB, radialista y concejala del MAS en la ciudad de El Alto. Ayer, Wilma Alanoca Mamani fue presentada como parte del nuevo gabinete del presidente Evo Morales como ministra de Culturas y las repercusiones no se hicieron esperar.Artistas y representantes de instituciones, coincidieron en que no es conocida en los distintos ámbitos culturales. Sin embargo, las opiniones están divididas con respecto a su experiencia en el tema. A algunos solo les interesa la voluntad política de aportar.Pedro Claure, presidente del Consejo Departamental de Cultura de Santa Cruz, dice que todas las filiales de los nueve departamentos ya están comunicadas para pedir audiencia a Alanoca. Resume sus preocupaciones en la continuidad de la Ley de Culturas. “Su aprobación ya está en puerta”, dice.De igual forma, recuerda la necesidad de un techo presupuestario, políticas, formación por competencias y la protección social de artistas y gestores.De parte de la Asociación de Cineastas de Santa Cruz, Gerardo Guerra opina: “Con el anterior ministro ya habíamos avanzado en la Ley de Culturas y la Ley del Cine. Esperamos que la nueva autoridad dé continuidad al trabajo y garantice los fondos para la producción”.Por su parte, el director de cine Marcos Loayza invita a la nueva ministra a “hacer florecer la cultura” con acciones ligadas a la Ley del Cine, que contempla una entidad autónoma con recursos propios. “El ministro que logre eso, logrará que su nombre quede en la historia”, enfatiza.La presidenta de la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz y de la Asociación Pro Arte y Cultura (Apac), Sarita Mansilla, recomienda diálogo entre los actores. “Es un hecho que no tiene currículum, pero eso no impide que con diálogo vaya conociendo lo que sucede. Pido una reunión porque hasta ahora la ayuda ha sido mínima con relación a los presupuestos anuales de grandes eventos, como los festivales de teatro y música barroca”, dijo.La cantante Alenir Echeverría recuerda a la nueva autoridad un pedido que data de mucho tiempo, los seguros de vida y de salud. “Los artistas deberíamos preocuparnos por hacer otra cosa, no por conseguir cajón o remedios. Cada vez que alguien se enferma o muere hay que hacer fiestas benéficas”, lamenta