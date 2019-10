Evo dice que el "no" en Grecia es "liberación"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, celebró el triunfo del no" en el referéndum en Grecia sobre las últimas propuestas de los acreedores a ese país y consideró que es el inicio de la "liberación del pueblo europeo" de las políticas capitalistas.



Morales felicitó al "gran pueblo griego" porque, a su juicio, el resultado de la consulta "es una derrota infligida al imperialismo europeo, es el inicio de la liberación del pueblo europeo".



"Mi respeto y admiración al histórico pueblo griego, cuna de la democracia. El pueblo griego ha derrotado al capitalismo más secante", afirmó el gobernante boliviano.



Según los resultados oficiales del referéndum griego, más del 61 % de los votantes dijo "no" a la propuesta de los acreedores y a las medidas de austeridad reclamadas por la Unión Europea (UE) frente a la crisis financiera que atraviesa el país.



Según Morales, el Banco Europeo "chantajeaba" a Grecia bajo el "tutelaje" del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la fórmula "más deuda para pagar la deuda", lo que, según dijo, "no era ninguna solución".



"¿Cómo es posible que en estos tiempos siga imponiendo políticas de ajuste? El FMI impone concentrar el capital en pocas manos", cuestionó el mandatario boliviano, que suele criticar en sus discursos a ese organismo económico internacional.



Agregó que las políticas del FMI "son políticas de asalto" y ratificó su felicitación a Grecia por el resultado "justo y digno" del referéndum.

