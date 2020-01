Percy Fernández: Ni Evo ni Costas, el alcalde dice que no son sus aliados

El planteamiento de habilitar la repostulación de las autoridades electas ha sido una provocación que permitió saber que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra quiere seguir mandando en la ciudad, si la Constitución lo permite.

La disputa política en esta región se da, principalmente, entre actores locales y ese es un suculento tema para ser dialogado con la máxima autoridad del municipio de la ciudad más grande del país.

A mediados de la semana pasada, EL DEBER buscó una entrevista con Percy Fernández y desde la Alcaldía se pidió un cuestionario, el cual fue enviado el jueves y tenía 26 preguntas, todas las cuales fueron respondidas por escrito ayer (sábado). Las logias, el MAS, los Demócratas; los gremialistas, los transportistas y el sistema sanitario; su salud, su futuro y, por supuesto, su relación con los periodistas. Son los temas abordados en el texto que se publica a continuación.



Alcalde, ¿cómo proyecta este año para la ciudad de Santa Cruz? ¿Cuáles son las prioridades de su gestión?

Vamos a continuar las obras y los servicios que la población demanda, necesita y valora, todo de acuerdo a presupuesto. Nuestra prioridad es hacer todo lo posible para que el vecino, la vecina, la familia cruceña reciba el mayor bienestar en su municipio, en su ciudad. La ciudad es su población, es la población la que sabe muy bien lo que precisa.

Mirando hacia atrás, ¿cuáles cree que han sido los mayores aciertos y los mayores errores de su gestión?

Uno como alcalde sabe que acierta cuando mantiene una relación estrecha con la ciudadanía. Asisto al mayor número de actividades posible, converso con los vecinos, escucho. 250 módulos educativos parece que ha sido el gran acierto, salud gratuita también, así como recuperar el mayor número de áreas verdes y convertirlas en parques hermosos, protegidos, seguros, con infraestructura para la familia. De los errores, puedo decirle que si se encuentran, se corrigen. Ninguna acción humana está libre de error.

La política

Como está planteada la situación política del país, ¿usted cree que comienza ya una etapa electoral en Bolivia y también en el municipio de Santa Cruz?

Pienso que toda autoridad electa, si está cumpliendo sus funciones, no tiene tiempo para una campaña electoral. Yo contesto porque me preguntan pero si no, no les tiro pelota. Tengo muchísimo que hacer, aquí se trabaja de sol a sol y hasta entrada la noche. Hay días que son cuatro a siete actividades fuera del despacho del alcalde, donde normalmente estoy reunido con el equipo del gabinete, con los concejales y la presidenta del Concejo, con autoridades de todos lados.



Usted retó a Rubén Costas a verse en las urnas. ¿Lo ve como un adversario en las elecciones municipales?

Yo lo quiero mucho al prefectuli, al gobernador. Es mi amigo, un buen tipo. No sé si irá de candidato a gobernador nuevamente, antes quería ser presidente, no sé si pensará que a lo mejor quiere ser alcalde.



¿Cómo ve a Rubén Costas como líder de Santa Cruz?

Ya le digo, yo lo quiero mucho. Es un buen amigo y tiene una trayectoria como líder político. Él ha hecho un partido político.



¿Qué pasó con la alianza que tenía Santa Cruz para Todos y el Movimiento Demócrata Social? Durante varios comicios fueron aliados, ¿qué pasó para que se rompa esta situación?

No, no. Los partidarios de Rubén son un partido político, nosotros no, somos una agrupación ciudadana.



¿Cuál es su relación con el presidente Evo Morales? Al principio del mandato de él, usted era crítico, incluso pensaba en la creación de una república oriental. ¿Qué hizo cambiar su mirada al mandato de Morales?



¿Quién no ha sido crítico de Evo Morales? Quien lo niegue es un ser falso. Por supuesto que hemos sido críticos. Este país estaba en la zozobra, en Santa Cruz que siempre hemos vivido pacíficamente, resulta que nos inventaron los movimientos sociales cuando aquí nos entendíamos entre cruceños, pobres o ricos, nacidos y llegados, del centro y de la villa, a través de otras formas, otros mecanismos. Por ejemplo, este alcalde conversa con todo el mundo, sin falsedades, no hay necesidad de inventar nada que nos divida, buscamos todas las formas de encontrar soluciones, acuerdos, hablando, con la ley en la mano, eso sí. Durante la gestión del presidente Evo Morales el país se pacificó, hay reclamos, hay problemas, hay injusticias, claro que hay, como en toda la historia de Bolivia, pero también hay voluntad de coordinar, de intentar hacer las cosas bien.

¿Se podría decir que Santa Cruz para Todos es aliado del MAS en Santa Cruz?

Para nada. Es el mismo caso que con el partido del gobernador, el MAS es un partido político, el partido político del presidente Evo Morales.



¿Es cierto que se gesta una alianza entre Percy Fernández y Luis Revilla?

Esas son preguntas para tirarse el lance. Eso tienen los periodistas, inventan para armar escándalos.



¿Qué tengo yo que ver con el alcalde de La Paz, más allá de saber que es un alcalde bien calificado por los paceños? Nada. Saludo a don Luis Revilla y a todos los alcaldes del país. Los quiero mucho a todos.



Usted ha sido crítico de las logias en Santa Cruz, ¿Cómo las ve ahora?

Andan de capa caída, pero al acecho. Intentarán meterse por todos los medios en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en la Gobernación, en los municipios cruceños.



¿Cómo ve la generación de nuevos liderazgos en Santa Cruz? ¿Por qué no surgen nuevos rostros?

Cuando inauguramos los módulos educativos, yo les digo a los niños: “Ustedes son Santa Cruz. Nosotros somos transitorios”. Las escuelas son para generaciones de nuevos cruceños. Yo creo que los liderazgos están, otra cosa es que la prensa no los ve o los políticos no los quieren reconocer.



¿Qué nuevos liderazgos ve en Santa Cruz para Todos?

En las próximas elecciones se los presento.



¿Ha cambiado el electorado en los últimos 10 años?

No creo. La población cruceña es sumamente buena, querida, amada. Siente las mismas necesidades cuando su crecimiento es producto de la nueva migración esperanzada en una oportunidad, como las que creamos con infraestructura y servicios públicos municipales; en cuanto al crecimiento de la ciudad y la variación de las prioridades relacionadas a competencias de otras instituciones o del Gobierno nacional, como alcalde, procuramos coordinar el apoyo para que estas autoridades se acerquen a cumplir con el ciudadano.

¿Es más fácil ser alcalde ahora que en los 80 y 90? En los 90 llegamos a inventar el Gobierno Municipal, predicamos la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Inventamos la pólvora. Creamos planes y programas, de pavimentación, de drenaje, de aseo urbano, de desconcentración, de alumbrado público, de planificación urbana. Había método. Hoy también.

Si no puede repostularse, ¿qué hará después de que termine su mandato? ¿Qué tareas personales tiene pendientes? ¿Qué lecturas ha dejado sin hacer?

Falta mucho para el 2020. Ahora mismo y hasta entonces tengo mucho que hacer y lo estoy haciendo.

La ciudad



Se ha visto que la ciudad tiene dos grandes problemas de fondo: el transporte y los mercados. ¿Cuál es el plan que encarará hasta el final de la gestión para resolverlos?

En el tema del transporte estamos trabajando y estudiando propuestas con el JICA (cooperación japonesa) y con otros cooperantes internacionales. Es complejo, cada vez más complejo y la solución pasa por facilitarle la vida al vecino, lo principal. En cuanto a los mercados, también el asunto es muy complejo. Hay cientos de organizaciones, de necesidades, hay una cultura también profunda en ellos y su ordenamiento también está enlazado al transporte.



¿Cómo maneja la tiranía de gremialistas y de transportistas que buscan imponerse a los intereses de la ciudad?

Hablando todo lo que se puede, conversando, buscando puntos de encuentro, ya le digo hay una cultura profunda en ambos gremios, una organización caótica e histórica pero nada se logra sin diálogo.



¿La cercanía con Johnny Fernández es un apoyo o una traba para resolver el tema de los mercados?

Hay respeto, no nos vemos más que de vez en cuando, la voluntad política está para ordenar los mercados.



¿Cuándo podrá estar listo el gran mercado de abasto como principal centro de abastecimiento?

Estamos trabajando para implementarlo este año, máximo hasta mediados del año que viene.

En el tema de transporte, durante mucho tiempo usted tuvo mano dura con relación a las líneas de micros. ¿Cómo se puede regular para que cumplan en el ordenamiento y también en el reconocimiento de derechos de los que trabajan como choferes?Si bien el transporte es una competencia municipal, dadas las dimensiones del tema y la amplitud que abarca, precisa de la coordinación y la concurrencia intergubernamental.

Se ha destacado el seguro municipal de salud como uno de sus logros, ¿qué otros planes de desarrollo humano y social tiene para Santa Cruz?

El Seguro Municipal de Salud ha sido una gran medida, un gran paso adelante. Usted lo menciona como un logro y yo le digo que será un logro cuando esté plenamente en funcionamiento. No es que esté mal ni mucho menos, sino que implementar una política de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana: lo planificado hay que llevarlo a terreno, hay que mejorar, cuantificar, calificar, recalcular, muchas, muchísimas tareas para que realmente sea un logro para cada cruceño.

El hombre



¿Cómo está su salud? Usted decía que cuenta con el apoyo de una enfermera. ¿Qué funciones cumple y cómo lo apoya?

Dije varias, porque a veces es una, otras veces, es otra. Trabajo muchas horas al día y como cualquier paciente diabético, debo cumplir horarios de las comidas, recibir insulina, medicación, control de glicemia. Esa es su función, me apoya en cumplir lo que debo hacer para estar en las mejores condiciones.



¿El problema de su cadera y su diabetes le permiten estar 100 puntos al mando del gobierno municipal? ¿Qué tiene que saber la ciudadanía de la salud de su alcalde?

Lo que la prensa y la población deben saber ya lo saben. Nada está oculto, nada es extraño ni misterioso. Este alcalde es uno de los 50.000 cruceños que tienen diabetes y que lamentablemente, dicen las estadísticas médicas, seremos casi el doble el año 2020. El alcalde tiene una prótesis en una cadera y tendría que operarse la otra pero no le da la gana, le cuesta caminar más que a las demás personas de su edad.



Llama la atención que durante varios meses se lo ha visto poco en los medios de comunicación. ¿Por qué opta por no relacionarse con los periodistas?

Me preguntan lo mismo desde los años 1990. Yo los quiero mucho a los periodistas, solo creo que nos llevamos mejor sin vernos muy seguido. Ustedes tienen que informar, yo tengo que darles obras y servicios a dos millones de cruceños