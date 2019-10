FARC extenderá tregua unilateral en Colombia

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró este miércoles que la tregua unilateral de un mes anunciada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a partir del próximo lunes, fue extendida a cuatro meses, el mismo periodo en que su gobierno decidirá si sigue negociando la paz con esa guerrilla.



"Se extiende a cuatro meses, hasta el 20 de noviembre", dijo Santos sobre la tregua unilateral de las Farc, que comenzará este 20 de julio, en entrevista con la televisora colombiana RCN.



Sobre el proceso de negociación, el presidente Santos advirtió que el fin del conflicto armado no llegará sin que las Farc acepten someterse ante la justicia colombiana.



"Una vez las Farc acepten ser investigados, juzgados y condenados, estaremos muy cerca de terminar esta guerra", dijo.



Santos reiteró que su gobierno tiene claro que hay límites dentro de la negociación y que estos no se pueden superar "y uno de esos límites es que no puede haber amnistías" para los guerrilleros, afirmó.