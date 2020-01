Periodista pide disculpas tras referirse a Melania Trump como "prostituta"

El periodista Jacob Bernstein, del diario The New York Times, pidió disculpas por Twitter por referirse a la primera dama de Estados Unidos como “prostituta” en una conversación privada que tuvo con la modelo Emily Ratajkowski.

“Quiero reconocer un error que cometí. Hablando en una fiesta, en lo que pensaba que era una conversación privada, hice un comentario estúpido sobre la primera dama. Mis editores me dejaron claro que mi comportamiento no cumple con los estándares del Times, y yo estoy de acuerdo. Mi error está basado en rumores infundados, y no debía dañar la imagen de nadie, y me disculpo profundamente”, escribió Bernstein en cuatro 'tuits'.

La conversación de la que habla el redactor sucedió el domingo pasado en un evento de la semana de la moda de Nueva York. Allí Bernstein dijo a la modelo y actriz Emily Ratajkowski que “Melania es una prostituta”.

Ratajkowski denunció esta situación a través de su cuenta de Twitter, pero no mencionó el nombre del periodista. Además sostuvo: “No me importan sus desnudos ni su historial sexual, y no deberían importarle a nadie. Los ataques específicos de género son mierda sexista asquerosa”, publicó la también actriz.

Tras la polémica, Melania Trump también utilizó esta red social para agradecer a Emily Ratajkowski por su gesto. “Un aplauso para todas las mujeres del mundo que no se callan y defienden y apoyan a otras mujeres”, escribió.