INRA otorgará 1.000 títulos a los productores cruceños

De forma inédita, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) alista la entrega de 1.000 títulos de propiedad a los afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), además de algunas organizaciones sociales de la región en los próximos días.



El anuncio lo hizo el presidente reelecto de la organización agropecuaria más grande del país, Julio Roda, que destacó el accionar de la entidad agraria por acelerar el proceso de saneamiento en el oriente, lo que permitirá acceder realmente a créditos en el sistema financiero.



“El directorio de la CAO hizo un convenio con el INRA para agilizar los trámites. En este momento hay un problema de dinero en el INRA y por ello es que nosotros planteamos pagar el 70% del saneamiento al inicio del proceso y 30% a la entrega del trámite. Ahora, nos han confirmado la entrega de 1.000 títulos entre propiedades pequeñas, medianas y grandes, solo en el departamento de Santa Cruz. Es la mayor entrega de títulos que se hace históricamente al sector”, dijo Roda.



Por su lado, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Fernando Menacho, ponderó la celeridad del proceso e indicó que ahora esperan que se dé curso a las 240 carpetas del sector ganadero que se encuentran en trámite.



Al respecto, el director nacional del INRA, Jorge Gómez, admitió que la entrega de los títulos ejecutoriales se efectuará en marzo. Informó de que la mayor parte de las titulaciones se otorgará a productores de Warnes y de la Chiquitania.



Con relación a la falta de recursos para llevar adelante el proceso de saneamiento en el país, dijo que sostiene permanentes reuniones con el Gobierno para que se les asigne una partida adicional que permita concluir los trabajos.



Según una rendición de cuentas de la entidad agraria, para concluir el saneamiento hasta 2017 se requiere un presupuesto anual de $us 35 millones (hasta 2017). El presupuesto anual promedio ejecutado del INRA es de $us 20 millones (Bs 140 millones).



Precisamente, la entidad trabaja con recursos generados de los procesos de adjudicación y tasas de saneamiento.



Guaraníes, en líos

El presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní que aglutina a los guaraníes de Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay, Celso Padilla, denunció que el proceso de saneamiento para este sector está paralizado desde hace cinco años, porque no existen recursos en el INRA y por falta de voluntad política. El dirigente dijo que exigen sí o sí la titulación de 10 millones de hectáreas. Sin embargo, la entidad agraria apenas saneó 2 millones.



Paso fundamental

En criterio del analista agrario Fernando Asturizaga, los títulos se convierten en el paso fundamental para garantizar el derecho propietario de las tierras de los agropecuarios. No obstante, recuerda que está bajo la supervisión del Ministerio de Desarrollo Rural