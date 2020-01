Preaviso vale solo si el trabajador lo acepta, alerta el TCP

En medio de cuestionamientos y presiones sociales del Gobierno y de la Central Obrera Boliviana (COB) por la supuesta puesta en vigencia del preaviso, desde Sucre y a través de una teleconferencia, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Oswaldo Valencia, aclaró ayer que el preaviso está vigente en el país siempre y cuando el trabajador lo acepte, de lo contrario no tendrá validez.



Valencia, junto con los magistrados Zenón Bacarreza, Efrén Choque y Macario Lahor Cortez, salió a aclarar que el preaviso (si es unilateral, es decir entregado por el empleador y sin el aval del trabajador) contraviene a las normas constitucionales protectoras de los derechos del trabajador.

Eso quedó explícito en un fallo constitucional (1262/2013), que plantea que el preaviso de despido no se adecúa a la Carta Magna y vulnera el derecho del empleado a la estabilidad laboral. La sentencia de 2013 no fue modificada por ninguna otra posterior, aunque la semana pasada se conoció de un fallo del TCP que restituía el preaviso en un caso particular, el de una trabajadora de Petrobras, lo cual movilizó a la COB.



Si bien se anunció que la sala plena del TCP analizaría hoy el tema, ayer el presidente consideró que ya no es necesario, debido a que hay una posición mayoritaria que considera que el preaviso sin aceptación del trabajador no es legal. Valencia indicó que un preaviso de despido es legal siempre que el trabajador lo acepte y si no, es ilegal. Si se entrega un preaviso y el trabajador no está de acuerdo, puede recurrir al Ministerio de Trabajo y hasta al TCP para que sus derechos sean garantizados.



Tras esa explicación, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, aseguró que los magistrados se complican al explicar su sentencia sobre el preaviso. "Hemos enviado a nuestros asesores jurídicos que tenemos como COB para que interpreten, están viendo la sentencia", aseveró a EL DEBER.

El defensor

Horas antes de conocer la aclaración que hizo Valencia, el defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, anunció una acción abstracta de inconstitucionalidad en contra del artículo 12 de la Ley General del Trabajo (aprobada antes que la nueva Carta Magna), que prevé el preaviso para efectos de despido de los trabajadores por decisión de los empleadores.

El conflicto surgió porque esta semana se conoció el fallo de la sala tercera del TCP, de agosto de 2016, en el que revoca la sentencia de un tribunal de garantías de Santa Cruz que en marzo del mismo año ordenó la restitución de una empleada de Petrobras que fue desvinculada de la empresa con un preaviso.



El fallo de la Sala Tercera del TCP generó críticas del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y del propio ente de los trabajadores de la COB, que anunció un paro de actividades para el lunes en protesta por esa decisión, mientras que la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) amenazó con tomar el TCP si es que no anula el fallo que repone el preaviso.



Por su parte, el magistrado Ruddy Flores aclaró que la Sala Tercera del TCP en ningún momento restituyó la figura del preaviso, que está prevista en la Ley General del Trabajo, y que tampoco fue derogado o expulsado del ordenamiento jurídico, y afirmó que la sentencia lo único que hizo fue poner en evidencia esa situación. Explicó que toda norma que no sea derogada por ser inconstitucional está plenamente vigente y se presume su constitucionalidad.

La marcha

El líder máximo de la COB, Guido Mitma, aseguró que ninguna aclaración del TCP hará variar su protesta anunciada para el lunes y que el paro nacional también fue convocado en demanda de la renuncia del gerente de la Caja Nacional de Salud. "El paro sigue, eso no se suspende, va a seguir", dijo.



Frente a esa situación, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) confirmó su participación en el paro movilizado que convocó la COB para exigir que el TCP anule la sentencia 0907/2016 que restituye los preavisos. A su vez, el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, respaldó a los trabajadores y en cumplimiento a la Carta Magna dijo que continuará reincorporando a trabajadores despedidos por la vía del preaviso.



Por su lado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Raúl Jiménez, dijo que si se defiende la aplicación de la ley, “legalmente se debe cumplir con lo que establece el fallo mientras esté vigente” y las organizaciones interesadas en lo contrario, “tendrían que presentar un proyecto para que se revise el fallo”.



Recordó que el artículo 55 del DS 21060 establece que los empleadores pueden retirar a sus trabajadores cancelándoles el beneficio de la relocalización, pero que el 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales dictó el DS 28699 que abroga el artículo 55 y deja sin efecto esa determinación.



El líder del empresariado boliviano, Ronald Nostas, indicó que la figura del preaviso está vigente desde 1942 y en la actualidad tiene restricciones definidas por la normativa laboral