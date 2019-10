SOL.bo hará campaña por el 'No' a reelección de Evo

Soberanía y Libertad (SOL.bo) hará campaña contra la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera, de cara al referendo sobre la reforma parcial a la Comnstituciómn Política del Estado (CPE), según dijo el alcalde de La Paz y líder de esa agrupación, Luis Revilla.



"Quieren una reelección una vez más para proseguir con un mandato casi vitalicio y eso no le hace bien a la democracia, como decía el gobernador, Félix Patzi, sobre todo a la renovación que tiene que existir en la política, por eso es que con un grupo de ciudadanos estamos haciendo el anuncio de que vamos a hacer campaña por el No", sostuvo.



La autoridad municipal, junto con el gobernador Patzi, anunciaron que la decisión se asume como producto de la consulta a la población que inició esa iniciativa política hace algunos días, y que además concluyó la expansión de la agrupación a un carácter nacional.



"Tomaremos en cuenta las reglamentaciones que todavía no conocemos, veremos cuáles son los marcos en los que se debe realizar esa campaña, pero hemos tomado esta decisión de no promover la presidencia vitalicia", agregó el edil paceño.



SOL.bo, que le ganó las elecciones subnacionales al MAS en La Paz, cumple un año, instaló mesas de consulta para que la ciudadanía deje sus comentarios y defina su futuro político, junto al "Tercer Sistema" de Patzi.



El país quiere renovación en la política y sus líderes y verdadera democracia; por eso vamos por el NO.