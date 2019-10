Estrenan videoclip de la cruzada 'Tu me importas'

"Si una vez me necesitas tu puedes contar conmigo, no lo vayas a olvidar, no soy dueño de tu vida, pero importas en la mía, sólo quiero ayudar", dice el inicio de la canción "Tu me importas" que se estrenó hoy

como parte de la cruzada que está a favor de la libertad con responsabilidad.



El video ha sido dedicado a Valeria Brychcy Vásquez (16), la joven que falleció tras un accidente de tránsito, el miércoles 1º de abril, provocado por el estado de ebriedad de un adolescente que conducía uno de los vehículos involucrados en la triple colisión.



"Esta canción es la extensión de la vida de Valeria. Pedimos que unos a otros nos cuidemos y seamos responsables de nuestros actos", indicó Verónica Virreira, tía de la extinta Valeria e impulsora de la cruzada.



Los compositores del tema son Richard Emanuel Arce, Manuel Daniel Eduardo Rioja y Verónica Virreira de Brychcy y los cantantes son Diego Brychcy, Richymanuel y Caro Giselle Vilchez.



Este videoclip se realizó con la colaboración de la grabación y producción musical de Fabio Zambrana. Mira alguna de las fotografías de los que participaron en el proyecto.

