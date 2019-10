Gobierno y empresarios buscarán ‘fórmulas’ para pagar doble aguinaldo

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, adelantó el sábado que en la reunión que sostendrán este domingo el presidente Evo Morales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB) se analizarán fórmulas para flexibilizar el pago del doble aguinaldo 2015.



"Mañana (domingo) vamos a discutir las formulas de la flexibilización para que se pueda cumplir con esta medida. Es cierto que no todos los sectores crecen al mismo ritmo y que las capacidades productivas no son las mismas", dijo a los periodistas.



El doble aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" es un beneficio que se paga a los trabajadores activos, públicos y privados, todos los años en los que el crecimiento del Producto Interno Bruto supere el 4,5%, como acontecerá en 2015, según la proyección oficial.



No obstante, la CEPB sostiene que esa obligación pone en aprietos a algunos sectores empresariales que apenas generaron utilidades y cuya sostenibilidad estarían en riesgo.



"Lo que tenemos que buscar son tal vez mecanismos relativamente flexibles para que se pueda cumplir esta medida social", agregó Quintana.



El ministro de Estado dejó en claro que el Gobierno resguarda el derecho que tienen los trabajadores a recibir el segundo aguinaldo cuando la economía del país marcha bien, pero sin dañar a las empresas, que en diciembre tendrán que pagar tres sueldos.



En ese contexto, la idea "es darle más tiempo a las empresas para que se repongan de su flujo de caja", remarcó.