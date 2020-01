Contraloría observa 2 contratos con la CAMC

El Contralor General del Estado, Henry Ara Pérez, aseguró que tiene observaciones a procedimientos establecidos en dos contratos que realizó el Gobierno con la empresa china CAMC, y anunció que en los próximos días pedirá aclaraciones que si no convencen podrían establecer responsabilidades administrativas y hasta penales en contra de quienes suscribieron los contratos por la construcción de Misicuni en Cochabamba y la compra de perforadoras para YPFB.



Tras la denuncia presentada por el comunicador Carlos Valverde, se señalaba que el Presidente había cometido tráfico de influencias, porque su ex pareja Gabriela Zapata era gerente de la empresa china CAMC, que suscribió millonarios contratos con el Estado, Evo Morales pidió entonces que la Contraloría y la Asamblea Legislativa lo investiguen. La última sentenció que no existió ningún indicio en contra del Primer Mandatario. Ahora, la nueva gestión de la Contraloría empieza a dar a conocer sus conclusiones.



“Me han pasado al despacho esta semana dos trabajos que están para mi evaluación. Seguramente la siguiente semana pondremos en conocimiento de las partes. Se ha hecho, en el caso de Misicuni, hallazgos que serán sujetos a peticiones de aclaración y en el caso de la compra perforadoras y sus adendas realizada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se trata de una supervisión que tiene que ver con medidas que vaya a tomar, porque los contratos que aún están vigentes”, dijo el Contralor.



No quiso hablar de anomalías, “son observaciones puesto que si partimos de la existencia de los proyectos, ambos están. Puede haber deficiencias en los procesos y la norma establece tipos de responsabilidad, si es que las confirmáramos”.



Explicó que en el caso de YPFB, cuyo contrato está en ejecución, "se trata de una supervisión e implica que como aún está en ejecución, se deben encaminar recomendaciones para subsanarlo “o estaremos atentos si es que ya lo han hecho”. Mientras que en el caso de Misicuni se obviaron procedimientos, “y esperamos que se aclaren en la fase de descargos”.



La autoridad manifestó que son hallazgos principalmente de orden administrativo. “Se puede ver que no obedecieron a procedimientos que ellos mismos habrían implementado. Son procedimientos para la adjudicación de las empresas y que en estos casos no se halló documentos que acrediten. Procesos que al parecer, por la documentación se obviaron o repito, no se respetaron en la forma preestablecida. Hay que esperar el descargo».



Sin embargo, el Contralor adelantó que estos temas podrían generar responsabilidades “administrativas e incluso penales, pero es muy a priori hablar de eso porque dependerá de los descargos, pues fruto de ellos podremos ver qué tipo de responsabilidades atribuimos”.



Además, cuando se le preguntó si las responsabilidades apuntan a autoridades ejecutivas o funcionarios intermedios, aseveró que “eso depende de los hechos, pero aún no quiero pronunciarme. Lo veremos en manos de los descargos. Posiblemente, debamos generar ampliatorios si es que a partir de la documentación que presenten se implica a nuevos partícipes”.



Evento

La Contraloría inauguró este miércoles la XXIII Reunión del grupo de coordinación y XXI reunión de la comisión mixta de la reunión de la comisión Mixta de Cooperación Técnica, Científica y Cultural, que organiza la Contraloría y cuenta con la presencia de las principales autoridades de la Auditoría General de la Nación, de Argentina; las contralorías de Ecuador, Chile, Paraguay y Venezuela; como los denominados tribunales de cuentas de Uruguay y de Brasil.