Las 8 mentiras que se viralizaron en 2015

Muchos videos y fotografías se volvieron virales en 2015. Pero en algunos casos por las razones equivocadas.



Algunos eran inventos que tenían como propósito engañar al público.



Otros no fueron creados para engañar, pero fueron compartidos a través de las redes sociales durante algún acontecimiento, a pesar de no tener nada que ver con el mismo.



¿Caíste en alguna de estas trampas?



La BBC realiza una selección de las ocho mentiras más difundidas en Internet en 2015.



1. La conmovedora foto del terremoto de Nepal?,

Esta fue una de las fotos más compartidas luego del devastador terremoto que arrasó Nepal en abril de este año.



No es una foto falsa, pero es engañosa: no fue tomada en Nepal, sino en una remota aldea de Vietnam en 2007.



Eso, sin embargo, no evitó que se propagara por Twitter y Facebook con la leyenda: "Una niña de dos años es protegida por su hermanito de cuatro en Nepal" y que se usara para solicitar donaciones.



"Es probablemente mi foto más conocida y compartida", dijo el fotógrafo Na Son Nguyen.



"Pero desafortunadamente en el contexto equivocado".



2. El video de la piscina durante el terremoto de Nepal,

Poco después del mismo terremoto, un video supuestamente capturado por una cámara de seguridad de un hotel de Katmandú empezó a circular por Facebook y YouTube.



Y el video también fue empleado por varios medios internacionales para ilustrar los efectos del peor terremoto en Nepal en más de 80 años.



Se trataba, sin embargo, de un viejo video fechado posiblemente en 2010, durante un movimiento sísmico en México.



La fecha fue alterada, pero aun así mucha gente supo reconocerlo. Un usuario de YouTube advirtió que este video siempre sale a luz "cada vez que hay un terremoto grande".



Muchas otras imágenes engañosas fueron compartidas durante la crisis, incluyendo un video de un edificio derrumbándose que en realidad había sido filmado en Egipto.



Y en un ejemplo del nivel de penetración de esas imágenes falsas, dicho video fue incluido por el propio Facebook en su repaso de fin de año.



3. El migrante que compartió su viaje por Instagram

,

Las increíbles fotografías de un hombre que decía estar documentando su viaje de Senegal a España empezaron a aparecer en Instagram durante el verano.



Los selfies de Abdou Diouf rápidamente se convirtieron en un éxito de internet, granjeándole miles de seguidores y numerosos mensajes de apoyo.



Algunos, sin embargo, veían con sospecha su uso de etiquetas improbables como #InstaLovers and #RichKidsofInstagram (que podría traducirse como #Los NiñosRicosDeInstagram).



Al final, todo resultó ser parte de una elaborada campaña de marketing para un festival de fotografía en el norte de España.



4. El refugiado que posó como combatiente de EI



Durante los momentos más álgidos de la crisis de migrantes y refugiados varias alarmantes fotos de "antes" y "después" de estas personas empezaron a circular por Facebook.



"¿Recuerdan a este tipo? El año pasado posaba para fotos de Estado Islámico. Ahora es un refugiado", comentó, indignado, un usuario.



Pero el hombre de la foto eventualmente fue identificado como Laith al Saleh, un excomandante del Ejército Libre Sirio, un grupo de rebeldes moderados opuesto al gobierno de Bashar al Assad.



Al Saleh abandonó Siria y llegó a Macedonia en agosto de 2015.

Y, cuando supo la verdad, el hombre que compartió las fotos en Facebook, se disculpó.



5. La foto del concierto de Eagles of Death Metal en Le Bataclan,

La confusión generada por los ataques de noviembre en París se vio agravada por los rumores e imágenes engañosas que empezaron a circular casi inmediatamente.



Entre ellas se destaca esta foto, que circuló por las redes sociales como una imagen del concierto de Eagles of Death Metal en Le Bataclan tomada justo antes de que empezara el ataque.



La foto, sin embargo, es de un concierto anterior, celebrado en el teatro Olympia de Dublín.



De hecho, la misma había sido compartida en la página de Facebook de la banda unos días antes.



6. Las calles vacías de París,

On dirait Paris est plonger en plein dans un épisode de Walking Dead ?? pic.twitter.com/6ktVVW0R7g noviembre 14, 2015 n

Esta imagen ampliamente compartida por Twitter afirmaba mostrar las calles de la capital francesa al día siguiente del ataque.



Pero en realidad la foto pertenece al proyecto "Silent World ("Mundo silencioso"), que utiliza trucos fotográficos para anticipar cómo se verían las ciudades si llegara el fin del mundo.



7. El mensaje de metro #YouAintNoMuslimBruv,

Se dice que luego del apuñalamiento que sufrieron varios pasajeros del metro de Londres, en diciembre, uno de los testigos le gritó al sospechoso "You Ain"t No Muslim, Bruv" (lo que podría traducirse como "Tú no eres musulmán, hermano").



La frase rápidamente se convirtió en una etiqueta de Twitter y una de las imágenes más retuiteadas luego del ataque fue la de un cartel de avisos del metro de Londres con el ya famoso hashtag.



Pero aunque el sentimiento haya sido genuino, lamentablemente la foto era falsa, creada con una aplicación que permite personalizar mensajes al estilo "London Underground".



8. La venganza extrema del ex

,

Muchos -incluyendo algunos medios- cayeron con la historia del alemán que después de divorciarse cortó todos los bienes de la pareja en dos y los puso a la venta en eBay.



La subasta era real, pero la historia no.



Y una vez que el video se hizo viral, con más de 7 millones de visitas en YouTube, una asociación legal alemana admitió haberla inventado como parte de una campaña de marketing.



Su intención: recordarle a las parejas lo útil que puede ser un contrato prenupcial, pues no siempre es bueno dejar las cosas a la mitad.