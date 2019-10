Un menor hace un discurso a favor de Evo

Un niño participó este martes en un acto político del oficialismo en el Beni y apoyó la reelección del presidente Evo Morales, en un hecho que fue calificado como violación a la ley y manipulación de un menor de edad. En el acto también fueron exhibidos niños con discapacidad.



"No está permitido por el TSE utilizar a menores de edad ni personas con discapacidad en actos de campaña y proselitismo por considerarse que no es honroso para su imagen", dijo a la Agencia de Noticias Fides, la educadora Olga Ferreira, del Centro de Multiservicios Educativos.



El niño, que parecía tener entre siete y nueve años, repitió la siguiente recitación: "El Beni dice sí, el pueblo dice sí / Aquí está tu gente, hermano Presidente / La reelección es un hecho / Por tanto trabajo bien hecho / De nuestro hermano Presidente / Que nos tiene a todos pendientes / De llegar al mar bravío, resultar olas de progreso / En este bendito paraíso / Evo, amigo, cuenta conmigo / Hasta la victoria siempre, mi querido Presidente / Reelección, reelección / Vamos por MAS".



Después el niño saludó al mandatario y se sentó a su lado. El acto fue difundido por el canal estatal, BTV, a nivel nacional.



Ferreira agregó que en caso de que no se cuente con un consentimiento firmado por los padres o tutores, el menor no puede ser parte de un acto televisado según lo establece el Código Niño, Niña, Adolescente.



Agregó también que "alguien de la edad de menos de 12 o 14 años aún no tiene conciencia clara de lo que quiere y por lo tanto lo que dice solo lo afirma como algo aprendido de memoria" porque "no podría ser una apreciación propia del menor, a esa edad el proceso de aprendizaje es más memorístico que un proceso de razonamiento".



Por su parte, Lidia Rodríguez, jefa nacional de Infancia, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, aseguró que "para este tipo de actos públicos no se puede utilizar a los niños, este es un tipo de manipulación e instrumentalización de la niñez. La representación de la Defensoría del Beni está tomando cartas en el asunto porque se ha violado el Código Niño, Niña y Adolescente y la misma CPE".



La funcionaria de la Defensoría agregó que "un niño no puede ser motivo de manipulación. Esta es una forma de violencia psicológica, porque detrás (del menor) siempre hay un adulto actuando".



Comentó también que los niños sí pueden participar en actos masivos siempre y cuando sean de interés de la niñez.