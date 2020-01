El Ministerio Público sindica a Achá por cinco delitos en caso taladros

El Ministerio Público citó para este lunes 19 de junio, al ahora ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, acusándolo de cinco delitos, por el presunto proceso irregular en la compra de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec Spa.

Según documentos a los que accedió la agencia noticiosa ANF, la exautoridad fue sindicada por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento.

El jueves, el presidente Evo Morales reemplazó a Achá del cargo de presidente interino de YPFB por Óscar Barriga.



Apersonamiento

Junto con su representante legal, Achá se había presentado ayer a la Fiscalía y dejó un memorial de apersonamiento para ponerse a disposición de las investigaciones que el Ministerio Público realiza en torno a la presunta irregularidad.



En dicho documento, según ANF, Achá dice que no hay ninguna denuncia formal en su contra; sin embargo, pese a ello “me apersono voluntariamente” a la Fiscalía “a efectos de que se me convoque” a declarar.



Con esta acción, como ciudadano boliviano común, Achá reduce probables riesgos de obstaculización o fuga que la comisión de fiscales pueda advertir ante una posible audiencia de medidas cautelares ante un juez.



Jorge Patricio Sosa Suárez, el suspendido vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de YPFB, también fue sindicado por los mismos delitos que el expresidente.

La defensa de los coimputados por el proceso de contratación de la empresa Drillmec no pudo acceder hasta la fecha a la auditoría interna de YPFB, que sirvió de prueba para la imputación formal de la Fiscalía en contra de varios funcionarios.

El abogado Mario Villafán, defensa de Gisel Siles, asesora legal suspendida de YPFB, señaló que a pesar de las instrucciones que dio la jueza a los fiscales Ramiro Jarandilla y Rudy Terrazas durante la audiencia de medidas cautelares, hasta el día de hoy ninguno de los abogados accedió a la auditoría.

El exgerente de Perforaciones de YPFB, David Pérez, antes de ser llevado a la cárcel de Palmasola, aseguró que la auditoría interna realizada por la petrolera estatal fue dirigida y parcializada para incriminar a técnicos y mandos medios. De manera extraoficial se conoció que la Contraloría General del Estado rechazó la auditoría interna de YPFB por algunas observaciones que tuvo y determinó realizar su propia auditoría.

Las reacciones



El analista en hidrocarburos, Hugo del Granado, indicó que la investigación fiscal se volvió envolvente para él y lo que empezó con mandos inferiores y sus declaraciones, ahora le ha llegado a la ex principal autoridad de la estatal petrolera.



“En una empresa con las características operativas y con estructura vertical, es muy difícil que la gente de menor nivel haya tomado decisiones tan importantes como subir los precios, cambiar los términos de referencia, firmar contratos, etc. Era obvio que la investigación seguiría su curso e iba a llegar a los niveles más altos”, sostuvo.

Gobernación cruceña

El representante de la Gobernación cruceña ante el directorio de YPFB, Víctor Hugo Áñez, manifestó que el país necesita señales claras de lucha contra la corrupción, que no pasan solamente por remover a personas.

A su vez Vladimir Peña, secretario de la Gobernación cruceña, dijo que pedirá un informe general de YPFB y verificación de todos los procesos.