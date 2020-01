Gabriel Herbas Camacho: “Espero que mi sucesor termine la indagación de la CAMC en breve”

_¿Cómo deja la Contraloría tras siete años y medio de gestión?

Primero que estamos dejando una de las instituciones más consolidadas en lo técnico. La recibimos desordenada, con una mirada más interna que cumplir con las funciones para las que estaba diseñada. Se consolidaron equipos sólidos de trabajo, las auditorías son cada vez más rápidas, es ágil en proceso y de respuestas a la sociedad. Trabajamos en municipios pequeños, como en grandes. Fortalecimos las unidades de auditoría interna que están en las entidades. Antes, estaban a merced de la Máxima Autoridad Ejecutiva, nosotros tramitamos que el principal sea un servidor de carrera que no se lo pueda alejar fácilmente, sino a través de proceso.



_¿A cuántos funcionarios cambió en su gestión?

La movilidad laboral en nuestra institución se dio porque les ofrecen mejores salarios, no porque los hubiéramos echado. En el contexto internacional, nuestra Contraloría compite con las mejores del continente. Alguna de ellas tiene más recursos económicos. Nuestra CGR hace informes de auditoría que no se hacen en ninguna otra parte.



_¿Qué pasó con el informe del Caso CAMC?

La idea principal que se planteó es que solamente debía revisarse en contrato y en algún momento yo lo manifesté, se podía concluir en dos semanas. Pero en este caso, se han iniciado procesos de auditoría, dos o tres, y eso sí toma su tiempo.



_¿Por qué?

Porque debe encontrar pruebas reales que cuando lleguen a un juez sean irrefutables. Y van a una autoridad judicial, no las iniciamos por capricho.



El proceso es largo, sacar copias legalizadas, toda la documentación y espero que mi sucesor termine la indagación de CAMC en breve, y si no la hace conocer en una sola entrega, seguramente lo hará en dos o tres.



_¿El desconocimiento lleva a cometer faltas?

Le pongo un ejemplo. Un consejo universitario emite una resolución. Resulta que en ese documento no están especificados quiénes, de sus integrantes han firmado la resolución.



Entonces, hay mucha gente que puede decir me opuse, pero no hay una prueba de que hubiera sido así. La idea es que el funcionario debe hacer constar por escrito de que se ocupó para evitarse conflictos.



_¿Qué queda pendiente para la siguiente gestión?

Queda pendiente consolidar el área de las auditorías operacionales, es fundamental que se consolide, mejorar la infraestructura de la Contraloría que en algunos departamentos hay hacinamiento. Casas convertidas en oficinas, por ejemplo. Y lo otro, más items porque la estructura del aparato estatal ha tenido un crecimiento.



_Hay casos en los que la CGE revisó casos de años atrás y que fueron utilizados por el Gobierno para atacar a opositores, ¿Cómo lo ve?

La CPE es clara y cuando hay acciones que establecieron daños económicos al Estado, son imprescriptibes.



_¿Y no teme que eso pueda contaminar políticamente su trabajo?

Sinceramente creo que no. La Contraloría tiene muy buenos niveles técnicos para emitir un informe tiene tres o cuatro de ellos. Pareciera que se da una contaminación de ese nivel, pero no es cierto. Que sea la sociedad que evalúe claramente nuestra labor