Atrapan pokémones en el país que prohíbe el juego

Las autoridades iraníes bloquearon rápidamente el juego Pokémon Go, pero al igual que pasa con muchas otras prohibiciones en internet, la avezada juventud tiene formas de eludir los controles y de jugar como si nos existiera la censura.



En los ornamentados jardines del parque Mellat de Teherán, un adolescente, absorto en su teléfono, se detiene abruptamente delante de un hombre que está sentado en un banco con su mujer y su hija pequeña. Ambas están cubiertas de la cabeza a los pies con el chador negro tradicional.



La familia suspende su charla y se queda mirando al chico, que parece estarlos apuntando con su teléfono. Después, sigue su camino, completamente distraído. Su mente está en el juego virtual Pokémon. En Irán, los grandes portales de internet y redes sociales como Facebook y Twitter están bloqueados.



Las autoridades prohibieron Pokémon Go pocos días después de que fuera lanzado a principios de julio, esgrimiendo razones de seguridad nacional, ya que el juego utiliza lugares reales usando el GPS de los teléfonos de los usuarios.



"Debido a que el juego tiene una mezcla de virtual y físico, puede generar muchos problemas para el país y para la gente, en términos de seguridad", explicó el viernes el fiscal general adjunto Abdulsamad Joram Abadi, en declaraciones a la agencia de noticias Tasnim.



El funcionario confirmó que el Alto Consejo para el Ciberespacio decidió unánimemente bloquear Pokémon Go. "Este tipo de juego se puede convertir en un medio para dirigir misiles guiados e incluso para causar perturbaciones a las ambulancias y a los camiones de bomberos", indicó a la agencia Tasnim el experto Alireza al Davoud, que agregó que teme que desarrolladores en Estados Unidos utilicen la plataforma para espiar a Irán.



Eludiendo la censura



Pero el bloqueo no ha logrado detener a los determinados jugadores que salen a las calles a cazar pokémones. Los jóvenes iraníes suelen recurrir a sistemas "VPN", que simulan otra ubicación geográfica para usar sus teléfonos y ordenadores. La mayoría de las tiendas ofrecen sistemas VPN listos para usar, que usan como señuelo publicitario los logos de portales como Facebook y YouTube.