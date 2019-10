Reconducen el caso dron con nuevos fiscales por denuncia

La Fiscalía de Santa Cruz retiró a Cándido Blanco y a Osvaldo Tejerina del caso dron. Así lo informó ayer a primera hora del día el fiscal departamental Gómer Padilla, para revelar después que los nuevos encargados de desentrañar la presunta compra irregular que hizo en 2014 la Alcaldía cruceña de un dron y de una unidad móvil de monitoreo son Iván Ortiz y Fanny Alfaro.



“Tomé la decisión de cambiar a los fiscales. Quiero evitar susceptibilidades, pese a que la ley 260 dice cuáles son las causales de recusación y los fiscales Blanco y Tejerina no tenían ninguna de estas causales”, expresó la máxima autoridad del Ministerio Público en la región, en alusión a la crítica que levantó una publicación de EL?DEBER, donde se informó de que Tejerina fue consultor en línea del Concejo en 2015.



“Por la preocupación manifestada por algún medio de comunicación y algunas personas hemos decidido hacer el cambio”, dijo Padilla, para referirse a la presunción de un conflicto de intereses en la conducción de la investigación, cuando al menos uno de los fiscales anticorrupción encargados de investigar a la Alcaldía cruceña tuvo una relación laboral con el municipio hace pocos meses.



Las explicaciones



La semana pasada, Blanco se negó a referirse al señalamiento de haber trabajado en la Alcaldía cruceña cuando José Canudas, uno de los investigados por el caso dron, era oficial mayor de Defensa Ciudadana. Pero ayer admitió que fue funcionario municipal, pero cuando Roberto Fernández era alcalde.



“Trabajé como asesor legal de la oficina de Control de Productos de la Alcaldía en el periodo 2004-2005, en la gestión del señor Roberto Fernández”, explicó a la red Unitel, señalando que difícilmente pudo tener relación de trabajo con alguno de los funcionarios hoy investigados.



“Esa situación nada tiene que ver con la investigación puesto que no conocía a nadie, no fui colega de trabajo con ninguno de los investigados”, dijo en su favor el fiscal alejado del caso.



Tejerina sí admitió un vínculo laboral con el Concejo hasta noviembre del año pasado, luego de que el concejal Tito Sanjinez (MAS) confirmó que trabajó para una comisión a su cargo.



“Con estos alejamientos se evitan susceptibilidades”, opinó Joadel Bravo, abogado de Carlos Padilla, dueño de Army Security e investigado en el caso, pues su empresa se adjudicó el contrato del dron y del camión equipado por Bs 3,7 millones.



El exconcejal Leonardo Roca felicitó el reemplazo de los dos fiscales, pero pidió que los nuevos designados “se sinceren” y digan si antes no tuvieron algún vínculo con la Alcaldía o con otras instituciones ligadas al caso. Por su parte, el fiscal Ortiz aseguró que toda su carrera la ha desarrollado en la Fiscalía



Piden que Percy y Canudas declaren

Parlamentarios del oficialismo y de la oposición pidieron ayer que la administración del alcalde Percy Fernández explique ante el Ministerio Público el caso de la compra supuestamente irregular de un dron y un camión equipado.



“Exigimos que la Fiscalía cite a declarar a Percy Fernández y a José Canudas”, sostuvo el diputado de Unidad Demócrata (UD) Miguel Ángel Feeney. Para Feeney existe un retraso en las citaciones a declarar para los miembros del ejecutivo municipal involucrados en la compra de los equipos. Del mismo modo, el diputado del MAS Henry Cabrera observó el proceso y atribuyó los problemas que ve a la Fiscalía.



El fiscal de distrito, Gómer Padilla, reemplazó a los investigadores Cándido Blanco y Osvaldo Tejerina pero defendió el trabajo de ambos.