Suspenden la audiencia de Ronico Cuéllar

En la Fiscalía policial de la radial 17 y medio, este lunes, se tenía previsto llevarse a cabo la audiencia en contra del presentador de televisión, Ronico Cuéllar, pero su declaración fue suspendida por segunda vez consecutiva.



Cuéllar, que está acusado de agresión verbal por su ex pareja y madre de su hijo, la también presentadora, Grisel Quiroga, también deberá enfrentar una demanda económica.



“En lo económico, nos referíamos que no está cumpliendo con la asistencia familiar que le obliga con respecto a su hijo menor. Lamentablemente no cumple con absolutamente nada”, declaró Fernando Asevero, abogado de Quiroga, al canal de televisión Red Uno.



Ambos presentadores, se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación.



Finalmente la defensa señaló que la audiencia fue suspendida porque supuestamente el policía que investiga el caso estaba de cumpleaños.



Ahora esperan una nueva fecha para que Cuéllar pueda presentarse a declarar.