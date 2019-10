Chile ‘refuerza’ equipo asesor para hacer frente a Bolivia

La Moneda arranca con fuerza en su campaña para la segunda parte del juicio en La Haya. Envalentonado por la victoria chilena sobre Perú en las eliminatorias del Mundial de Fútbol, el canciller Heraldo Muñoz presentó a los tres expertos que reforzarán su equipo: “Como sumar a Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal y (Eduardo) Vargas”.



Fueron sumados el periodista Ascanio Cavallo, que será coordinador de comunicaciones; el académico Joaquín Fermandois, como coordinador de historiadores; y el subsecretario de las Fuerzas Armadas de Chile, Gabriel Gaspar, como embajador en misión especial.



Tras el fallo de La Haya en contra de la objeción chilena, Muñoz buscó reencaminar su estrategia. Cavallo, el primero de los convocados, cobró popularidad por sus análisis políticos y por la investigación La historia oculta del régimen militar, sobre la dictadura de Pinochet.

Fermandois es experto en relaciones internacionales e historia chilena, mientras que Gaspar fue maestro de academias de guerra de las FFAA y subsecretario de Guerra de Ricardo Lagos.



Según el diario La Tercera, Muñoz convocó a los embajadores de Cuba y de Venezuela en Santiago para expresarles su malestar por el apoyo de sus gobiernos a la causa boliviana, manifestado durante la cumbre de Tiquipaya. Para el caso de Ecuador, Muñoz dijo que será la presidenta Michelle Bachelet la que abordará a Rafael Correa.

“No sé si hay que conseguir un siquiatra para Muñoz, no para el Gobierno, no para la presidenta, no sé si vamos a aportar algo para que cuente con un siquiatra”, dijo el presidente Morales sobre Muñoz, por sus reclamos a quienes apoyan a Bolivia, a lo que el aludido dijo que responderá