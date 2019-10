'Saving Christmas' arrasa en los premios anti-Oscar

La comedia cristiana sobre a Navidad "Saving Christmas", protagonizada por la exestrella infantil Kirk Cameron, fue la dominadora absoluta el sábado en la 35 edición de los premios Razzies, también conocidos como los "anti-Óscar" por reconocer los desastres cinematográficos producidos en Hollywood durante el último año.



"Saving Christmas" fue proclamada peor película y resultó merecedora del Razzie de peor guión, mientras que Cameron fue señalado como el peor actor de 2014.



Su actuación fue tan mala a criterio del jurado que se le otorgó "a él y a su ego" el premio de peor interpretación conjunta.



Los papeles de Cameron Díaz en sus filmes "The Other Woman" y "Sex Tape" le valieron el Razzie de peor actriz.



En las categorías de reparto, los reconocimientos fueron para Kelsey Grammer por sus trabajos como secundario en "Expendables 3",

"Legends of Oz", "Think Like a Man Too" y "Transformers 4: Age of

Extinction", y para Megan Fox como secundaria en "Teenage Mutant

Ninja Turtles".



El realizador que menos gustó a los votantes el año pasado fue Michael Bay por "Transformers 4: Age of Extinction".



Los Razzies otorgaron también el título de peor "remake" a la cinta "Annie".



Ben Affleck redimido



Por primera vez, la organización creo una categoría para resarcir a viejos ganadores de Razzies y señalar su mejoría, el premio de la

redención, que en esta ocasión fue para Ben Affleck, quien pasó de

protagonizar la peor comedia de 2003 ("Gigli") a realizar meritorios

filmes en los últimos años, "Argo" y "Gone Girl".



Los vencedores de la 35 edición de los Razzies se dieron a conocer en una gala celebrada en el teatro The Montalbán, en Hollywood, muy cerca del teatro Dolby donde se entregarán los Óscar el domingo.



Los Razzies son otorgados con los votos de los cerca de 800 miembros de la Fundación Premios Golden Raspberry localizados en EE.UU. y otros 15 países, menos el galardón de redención que fue elegido por los usuarios del portal de críticas de cine Rotten Tomatoes.