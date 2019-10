Impiden visita de Tuto a opositores venezolanos

Las autoridades venezolanas impidieron este viernes el ingreso de los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, y de Colombia, Andrés Pastrana, a las cárceles de Guárico y Ramo Verde, donde debían visitar a los dirigentes opositores al chavismo, Daniel Ceballos y Leopoldo López, respectivamente.



En horas de la mañana se dirigieron a la cárcel de Guárico, ubicado a 150 kilómetros del sureste de Caracas, e intentaron en vano visitar al exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, bajo el argumento de que se había cambiado de director del penal y no contaban con la autorización correspondiente.



Luego, por la tarde, se trasladaron hasta la cárcel de Ramo Verde, ubicada en la ciudad de Los Teques, en el área metropolitana de Caracas, para intentar reunirse con Leopoldo López, líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), pero no lo lograron por orden de la Dirección del penal.



Ambos presidentes intentaron convencer a las autoridades penitenciarias, sin resultado alguno, y expresaron su indignación por esta situación. Quiroga hizo un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre este caso.



"A los presidentes de América Latina: estos atropellos no son de un régimen democrático", dijo Tuto Quiroga después de que se le negara reiteradamente el ingreso a la cárcel de Ramo Verde.



Ayuno voluntario



López y Ceballos se encuentran presos desde hace más de un año

acusados por delitos relacionados con las protestas antigubernamentales del primer semestre de 2014.



El pasado sábado el líder de VP, en un vídeo difundido por el

canal estatal VTV, informó del comienzo de una huelga de hambre

junto con Ceballos hasta que se cumplan una serie de peticiones.



Entre las exigencias figura el pedido de que sean liberados los

"presos políticos", el cese de la represión y la censura y la

fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias que deben

contar, además, con observación internacional de la Organización de

Estados Americanos y la Unión Europea.



Al ayuno se han sumado en las últimas horas varios simpatizantes.

Además López llamó a una marcha en apoyo de estas solicitudes este sábado.