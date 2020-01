La pausa ecológica en el río Piraí se hace esperar

Aún no se sabe cuándo ni cómo se aplicará la pausa ecológica que recomendó el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) para esta cuenca, luego de describir el desastre provocado por 343 casos de delitos ambientales contra el río, por deforestación y depredación de la servidumbre ecológica y el bosque de protección, asentamientos ilegales, operaciones ilegales de explotación de áridos y focos de contaminación de las aguas.



Y esto muy a pesar de la reunión convocada por el Searpi ayer, en la mañana, donde se discutió sobre la aplicación de la medida de protección entre técnicos de esa institución, técnicos de seis municipios asistentes (faltaron los de Colpa Bélgica y de Montero), el alcalde Jorge Morales, de La Guardia; el director del Searpi, Luis Aguilera; y la secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín.



Sin embargo, luego de una suerte de catarsis de desahogo sobre los problemas que afronta cada comuna, la cita concluyó a compromisos que, según Aguilera, se encaminan a una pausa ecológica en puntos específicos: las áreas del desastre ambiental.



“Al final hubo consenso”, ponderó el director del Searpi. Los presentes acordaron realizar operativos para identificar a los dragueros ilegales a partir del 5 de septiembre, en una acción conjunta entre técnicos del Searpi, técnicos del municipio correspondiente y de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación.

A partir de eso, el Searpi realizará una nueva evaluación para definir dónde y en qué puntos debe declararse la pausa ecológica de forma consensuada.



Un problema, muchas voces

Los primeros en hablar ayer fueron los técnicos de El Torno. El alcalde Gerardo Paniagua, de esa localidad no fue. Los funcionarios reconocieron que tienen dos puntos críticos por acción de dragueros ilegales, que no tienen la capacidad de ejercer control total y que hay cinco empresas operando en las riberas de su jurisdicción.



El más crítico fue el único alcalde que sí fue, ‘Chichino’ Morales, que denunció que hay poderes económicos detrás de la explotación de áridos que lo derrocaron en 2012, que lo han amenazado de muerte y de secuestrar a su hijo, y que “los campeones” en violación de normas de protección al río son todas las autoridades a cargo de protegerlo. Dijo que la Fiscalía rechaza sus querellas y que hay autoridades de distintas instancias que no denuncian porque les pagan.



Los técnicos de Santa Cruz de la Sierra aseguraron que apoyan la aplicación de pausa ecológica, pues el alcalde Percy Fernández está de acuerdo, pero que se necesita la fuerza de los municipios para hacerlo. Pero el alcalde tampoco fue a la cita