Dayana Molina hará temblar Esto es guerra

Una sensual modelo llegó a conquistar la pista de Esto es guerra (PAT). Dayana Molina, candidata a Azafata EL DEBER 2015, se incorporó a la competencia en lugar de Shirley Paredes, que renunció esta semana por motivos laborales.

La rubia, que es corteja del luchador de MMA Kevin Syler, se destacó en el casting por su resistencia para los desafíos, pero confiesa a SOCIALES, que "en la cancha" es más difícil de lo que se ve en la TV, pero que está dispuesta a todo para llegar a la final.

"Entré con desventaja, porque falta un mes para la final y los demás competidores ya conocen los juegos, pero eso no me limita, solo me exige más. Estoy agradecida con el recibimiento del público y de mis compañeros", dijo la nueva leona.

Acompañada de Kevin Syler, que retornó esta semana a Bolivia luego de dos meses de intenso entrenamiento en Estados Unidos.