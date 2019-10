Micro atropella y mata a anciana en el tercer anillo

Una anciana perdió la vida luego de que un micro de transporte de pasajeros de la línea 75 la atropellara este miércoles en la intersección de la avenida Beni y el tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz, reportó la Unidad de Tránsito.



"Se trata de un accidente fortuito debido a que el micro ha dado de retro, no ha sido de frente, no se percató de la presencia de la señora en el lugar y la atropelló muriendo instantáneamente; el dueño del motorizado ya vino y en persona ha llevado al conductor a dependencias de Tránsito para ver sus situación legal", explicó el fiscalizador de la línea 75, Freddy Fernández Caballero.



El hecho sucedió a las 10:00 de este miércoles y aún no se ha establecido la identidad de la anciana, de aproximadamente 65 años.



Demasiada velocidad



Los vecinos denunciaron que los transportistas que circulan por el tercer anillo, denominados "vuelteros", lo hacen a altas velocidades y muchas veces se suben a las áreas peatonales, que no tienen cordones, y aventajan a otras movilidades poniendo en riesgo la integridad de las personas.



"Este tipo de accidentes es permanente. El otro día, otro bus de esta misma línea atropelló a un motociclista al que le provocó una fractura en la pierna derecha; muchas veces se adelantan por la derecha y quienes corren más riesgo son los estudiantes que salen de los colegios", explicó la dirigente de la unidad vecinal de la zona, Miriam Ortiz.



Los vecinos denunciaron que desde las radiales Mutualista, Alemana, Beni y Cristo Redentor, sobre el tercer anillo, al Norte de la ciudad, en la mañana no hay control de tránsito, pese a ser zonas comercial y estudiantil.