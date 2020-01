Mesa pide a Chile no acudir al Tratado de 1904

Tuvo contacto recientemente con Evo Morales y hablaron del mar. Carlos Mesa Gisbert sigue vigente en la vocería de la demanda marítima y analiza el proceso jurídico que se instaló en la Corte Internacional de Justicia.El proceso comenzó en marzo de 2011 cuando el presidente anunció que Bolivia iniciaría un juicio internacional a Chile. Fue una decisión política correcta y valiente. Socialmente tuvo un gran impacto porque cohesionó al país en torno a una causa centenaria con un objetivo y una razón de ser muy claras, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Jurídicamente abrió un escenario completamente nuevo en base a una larga y coherente acción diplomática del país en el pasado. La demanda es coherente, apela a la figura jurídica de los Actos Unilaterales de los Estados y no se fundamenta en el Tratado de 1904 que fue el gran obstáculo cuando en 1921 la Sociedad de Naciones rechazó el alegato de Bolivia.Sí, creo que vamos por el camino correcto. Es una causa justa, ha sido asumida como política de Estado, se basa en una demanda jurídicamente coherente que está en plena consideración por la CIJ.Convencido de que cuando se hace un trabajo de equipo —el libro fue coordinado por el expresidente Rodríguez y por mí y elaborado por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar)— serio y fundamentado, el resultado siempre es bueno. Este es el casoMuy positivo, muy respetuoso para conmigo, tanto por parte de la prensa boliviana como internacional, sin que esto quiera decir que se me hicieran concesiones. Los medios con sus preguntas incisivas y profundas, contribuyeron a que nuestra explicación histórica, jurídica y política fuera más consistente y exhaustiva.Sin duda, la inolvidable entrevista que me hizo el programa El Informante, de Televisión Nacional de Chile en Santiago.No usaría los términos mejor o peor. Dado que es la primera vez que ambas naciones estamos ventilando una controversia jurídica en una Corte internacional, es perfectamente entendible que las relaciones sean frías y complejas.La continuidad del equipo jurídico nacional e internacional, coordinado por nuestro agente Eduardo Rodríguez Veltzé es una muestra de consistencia y ratifica el concepto de que Bolivia ha asumido el desafío como una política de Estado.Tal como lo estableció con claridad la Corte Internacional de Justicia en su fallo ante la Demanda Preliminar de Incompetencia por parte de Chile, el Tratado de 1904 no ha resuelto los temas pendientes entre ambos Estados. Si Chile insiste en ello, se equivoca.Comprender que sin modificar la esencia de nuestro objetivo, el acceso soberano de Bolivia al mar, es imprescindible un clima de respeto mutuo que haga viable un diálogo de buena fe.Chile se niega a ceder un espacio soberano, ¿cómo negociar con una parte terca en su posición?Esta respuesta solo será posible cuando conozcamos el fallo de la Corte Internacional de Justicia. La postura de Chile después de ese fallo nos permitirá sacar conclusiones.Sí.La última reunión de ex presidentes con el jefe de Estado en la que yo participé se produjo el 24 de septiembre de 2015.En realidad no hay qué preguntarse que se debe hacer, pues en los hechos se está haciendo y mucho. El equipo jurídico con el apoyo de Diremar no ha cesado un día de trabajar en el análisis de la Contramemoria de Chile y en la preparación de la Réplica a ese documento