Redimen en EEUU al 'paciente cero' del sida

Un sobrecargo canadiense al que se atribuyó en la década de 1980 el haber introducido y difundido el virus del sida en Estados Unidos, apodado el "Paciente Cero", no desempeñó en realidad ese papel, determinó un equipo de investigadores estadounidenses.



"No hay prueba biológica ni histórica de que el "Paciente Cero" fuese el primer caso en Estados Unidos", según concluyó un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Tucson (Arizona) y presentado en una conferencia en Boston. Las conclusiones no han sido todavía publicadas en detalle.



El equipo, dirigido por el profesor de biología Michael Worobey, analizó el genoma del virus contenido en ocho muestras de sangre de enfermos estadounidenses, que eran parte de los nueve genomas más antiguos recuperados en el mundo hasta ahora, obtenidos en 1978-1979, así como el del "Paciente Cero", conseguido en 1983.



Este último, el sobrecargo canadiense Gaétan Dugas, había sido designado por el periodista Randy Shilts en su libro "And the band played on" (Y la banda tocó, de 1987) como el hombre que había introducido el VIH a Estados Unidos y como quien lo diseminó con sus múltiples viajes y su vida disipada, recuerda la revista Science.



Pero al combinar los análisis moleculares, filogenéticos (lazos de parentesco entre organismos vivos que permiten componer un árbol genético) e históricos, el equipo del profesor Worobey estableció que el virus había sido transferido desde Africa al Caribe (Haití principalmente) entre 1964 y 1970 (probablemente antes de 1967), antes de entrar a Estados Unidos por Nueva York entre 1969 y 1973 (probablemente antes de 1971).



El virus, cuyo genoma muta con cada duplicación permitiendo crear una historia geográfica, a continuación fue transportado a San Francisco (antes de 1975) "con una importante mezcla geográfica en Estados Unidos y otros lugares poco después", según el resumen.



Gracias al árbol genealógico realizado, los científicos determinaron que el genoma del "Paciente Cero" no se situaba en el comienzo del árbol genealógico de los primeros años de la epidemia en Estados Unidos, sino "casi al medio", indicó la revista Science.



Esto demuestra "claramente" que Gaétan Dugas, fallecido 1984, no introdujo el sida en Estados Unidos, concluye la revista.

