Villa Montes, sin diálogo por intransigencia entre las partes

La comisión de huelga de Villa Montes y la Gobernación de Tarija no lograron retomar el diálogo debido a posiciones intransigentes sobre la designación del director ejecutivo para la administración del proyecto Villa Montes-Sachapera, que prevé el uso de las aguas del río Pilcomayo para el riego.



El impasse surgió luego de que el gobernador Adrián Olivia nombrara de manera directa al director ejecutivo de ese proyecto. Esta decisión originó el rechazo de Villa Montes por considerar que la determinación violó la autonomía regional, exigiendo que el director ejecutivo sea fruto de un consenso entre las instituciones.



El diálogo debió retomarse el viernes, pero no fue posible debido a que ambos sectores no se pusieron de acuerdo sobre el número de asistentes a la reunión./Erbol