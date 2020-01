Conoce a Nick, el primer maestro Pokémon Go

Nick Johnson, que afirma ser la primera persona en capturar el total de las 145 criaturas disponibles en Pokémon Go, el nuevo fenómeno de los juegos para móviles, afirmó que todavía no está listo para dejar a un lado su celular y que espera que la aplicación se desarrolle más.



Johnson, que se hace llamar el "primer maestro mundial de Pokémon Go" en su cuenta de Twitter, anunció la semana pasada que había completado su búsqueda después de viajar por el mundo.



"Voy a seguir jugando. Todavía hay unos cuantos pokemones legendarios que no han aparecido, así que estoy deseando ver cuándo hacen eso", dijo Johnson a Reuters en una entrevista en Tokio.



"Estoy esperando que añadan algunos de las características más solicitadas, como poder luchar jugador contra jugador y una interacción más directa con los otros jugadores. Todavía es un gran modo de pasar el rato con los amigos y salir a la calle, y es una buena excusa para hacer ejercicio, así que voy a mantener el ritmo", dijo.



El juego explotó tras su lanzamiento el mes pasado, que llevó a los jugadores a tomar las calles para capturar a los coloridos personajes animados. Desarrollado por Niantic y Pokémon Company, combina una ya clásica franquicia de 20 años de antigüedad con la realidad aumentada.



"Para mí, el éxito de Pokémon Go da cuenta del hecho de que jugar hoy en día es algo realmente ubicuo", dijo Johnson. "Todo el mundo tiene un teléfono inteligente, por lo que ya no es cierta la idea de que los juegos son una industria de nicho como fue en décadas pasadas".



Aparte de los tipos de pokemones que se encuentran en todas partes, hay otros exclusivos de determinadas regiones. Johnson, quien aconseja a los jugadores maximizar el aspecto social del juego y crear redes online y offline, capturó su último pokémon regional en Sidney (Australia).



Viajará por el mundo



Johnson, originario de Brooklyn, se ganó un viaje por todo el mundo para que pudiera completar su colección, pues todavía le faltan seis Pokémon raros que actualmente están en un paradero desconocido y tres más que pertenecen a regiones exclusivas.



Además de todo, el maestro Pokémon no va solo y volará hacia París acompañado de su novia. Su primer objetivo es atrapara a Mr. Mime que se sabe está en Europa, después irá rumbo a Hong Kong en busca de Farfetch’d, una vez que lo haya conseguido se irá a Sydney parara encontrar a Kangaskhan.



“Utilizaré Reddit para trazar un plan de batalla que emplearé al llegar allí. Voy a viajar a través del mundo buscando a lo largo y ancho”, dijo Johnson al medio norteamericano. Después de lograr su objetivo, la pareja viajará a Tokio por unos días para celebrar la victoria y tomarse unas vacaciones, porque ser entrenador Pokémon también es cansado.



La empresa que le dio este gran regalo a Nick es Marriott Rewards and Expedia que a través de un portavoz expresó que estaban muy contentos de asociarse con él porque “les encantaba la forma que Nick ha inspirado a jugadores de todo el mundo a explorar nuevos lugares”.