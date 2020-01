OEA presiona a Maduro, pese a negativa de Bolivia

La diplomacia boliviana se dio ayer un tiro en el pie. El embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, suspendió la reunión convocada por 20 países del organismo para discutir la situación crítica de Venezuela, tras asumir la presidencia del Consejo Permanente y terminó siendo desplazado del cargo por Leonidas Rosa Bautista, de Honduras, de acuerdo con el reglamento, a fin de celebrar el encuentro.



Una vez iniciada la sesión del Consejo Permanente de la OEA en Washington, en la que por consenso se declaró grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela, un fuego cruzado de argumentos se vivió entre la canciller de Argentina, Susana Malcorra, y el embajador boliviano ante el organismo, que apoya a Venezuela en la moción de no abordar asuntos internos del país sin su consentimiento.



“Hubiera querido empezar esta reunión felicitando a Bolivia por asumir la presidencia, pero no es posible”, manifestó Malcorra, cuando tomó la palabra. Pary, quien interrumpió a la diplomática le respondió: “Bolivia lamenta que en un país amigo asuma de manera golpista la presidencia de la OEA. Bolivia no acepta que la presidencia que nos corresponde sea usurpada. Bolivia exige respeto”. “Se dio un golpe institucional”, denunció.



El presidente interino del Consejo Permanente trató de poner orden en la sala. “Habrá un momento para explicarle después”, le dijo Rosa Bautista al representante boliviano ante su asombro por el desarrollo de la cita, pese a su oposición.



“El mundo debe conocerlo, Bolivia no acepta que se agreda a su soberanía y lo defenderá en cualquier terreno. No solo se agredió a Bolivia, sino también a Haití. Esta convocatoria (a Consejo Permanente) que usted convocó, es ilegal y trucha. Esta reunión es ilegal”, calificó.



Luego, Samuel Moncada, el representante de Venezuela, país en cuestión, entró a la discusión y criticó duramente que se esté hablando de su país sin el consentimiento de su Gobierno. “Es un consejo ilegal, violenta la soberanía de los pueblos, es una grosería lo que se hizo con Bolivia, Venezuela y Haití. Nada se podrá hacer sin el consentimiento del país cuestionario”, argumentó.

Asimismo, Moncada advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su Gobierno al considerar que la reunión es "ilegal". Acto seguido, Bolivia y Nicaragua abandonaron la sala por estar en desacuerdo con el tema en debate.

Presión internacional



La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, "en la medida que sea necesario", emprender "gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática", "incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial", según la agencia AFP.



Asimismo, indica que "a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático". De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a "actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional", según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.



El texto fue aprobado "por mayoría" (17) de los 21 Estados presentes en la Sala, ya que solo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador. El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

La presión sobre Maduro no cesa y el Mercosur también exhortó el fin de semana a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto