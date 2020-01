Gobierno atribuye gran inversión a las reservas

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, resaltó que Bolivia tendría 4 trillones de pies cúbicos (TCF´s por sus siglas en inglés) de reservas sin las inversiones y trabajos de exploraciones que ejecutó el Gobierno desde 2016.



“Gracias a las inversiones que se realizó desde el 2006, de 7.000 millones de dólares, el país repuso lo consumido e incrementó sus reservas a 11 TCF´s y vamos por más”, manifestó el Ministro Sánchez.



Añadió que en producción de gas, Bolivia pasó de los 30 millones de metros cúbicos días (MMm3/d), reporte de 2005, a los 60 MMm3/d registrados en 2015.



Huacaya, el nuevo polo del gas



Una semana antes de cumplirse un año de perforación del pozo exploratorio Huacaya 2 -es parte del campo Margarita-Huacaya, en el área Caipipendi- el Gobierno ratificó un caudal gasífero de 3 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), que incrementará la producción hidrocarburífera de Chuquisaca de 6,6 MMm3/d a 9,6 MMm3/d y, con proyecciones del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal YPFB, se encamina a convertirse en el nuevo polo gasífero del país.



YPFB explicó que para reforzar el incremento de producción y de reservas gasíferas en Huacaya, el consorcio que opera este campo (Repsol) tiene programado invertir más de $us 1.000 millones en exploración en Boicobo norte y sur entre 2018 y 2023.



YPFB confirma más inversiones



El presidente de YPFB, Guillermo Achá, confirmó que la entidad estatal ejecutará su Plan de Inversiones agresivo de $us 12.681 millones hasta 2020.



"Pese al escenario de precios bajos, seguiremos con nuestras inversiones, con un enfoque en la exploracion y explotación par, en un 57%, para potenciar los proyectos de industrialización, garantizando la de seguridad jurídica", dijo durante el lanzamiento de la VI Feria YPFB Compra en La Paz.l



YPFB Corporacion lanzará entre el 7 y 11 de noviembre en Santa Cruz, 417 procesos de contratación y $us 663 millones que se licitarán.