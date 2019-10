Alistan segunda vuelta en 9 facultades y 14 carreras

El rector interino de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Juan Ortubé, anunció que mañana no habrá clases, porque se llevará adelante la segunda vuelta de la votación en 9 facultades y 14 carreras, donde el pasado 8 de julio no hubo un ganador.



El pasado jueves la Corte Electoral Permanente confirmó que este martes 26 nueve facultades y 14 carreras tendrían la segunda vuelta para elegir a decanos, subdecanos y directores de carrera.



Estas facultades son: Integral del Chaco, Agrícolas, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Jurídicas, Bioquímica y Farmacia, Contaduría, Integral del Norte y Computación.



La presidenta del órgano electoral universitario, Miriam Guzmán de Molina, informó de que la lista de jurados electorales ya fue publicada en la página web de la universidad, y que para evitar inconvenientes que atrasen la votación el material electoral será distribuido desde hoy.



El rector Ortubé también recordó que los estudiantes hoy todavía pueden hacer retiro de materias, como se acordó en el Ilustre Consejo Universitario, dado que los estudiantes temen que algunos docentes tomen represalias por haber participado de las movilizaciones que derivaron en la anulación de la votación para elegir a rector y vicerrector en la universidad.