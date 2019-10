Lluvias provocan el cierre de un tramo en el oriente

Cristian Iriarte, especialista en conservación vial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ha informado este lunes de que existen dos tramos en Santa Cruz y Beni cerrados a consecuencia de las lluvias.



“Hay dos tramos que están cortados, el primero San Miguel-San Rafael, que es de la carretera de San Ignacio de Velasco hasta San José de Chuiquitos (Santa Cruz); en el lugar se ha producido el colapso de una alcantarilla. El segundo es el tramos Puerto Siles-Paraíso, que se encuentra inundado y no se puede intervenir”, afirmó Iriarte.



Sin embargo, Walter Noé, responsable de emergencia de la ABC regional Santa Cruz, desvirtuó el informe y señaló que el tramo 10, que corresponde a la carretera San Ignacio de Velasco-San José de Chiquitos, se encuentra transitable.



“En el tramo 10 hubo un problema con una alcantarilla, pero una excavadora logró restablecer la situación, la circulación es normal, el percance no provocó el cierre del tramo. En Guarayos se reportaron problemas por las lluvias, pero no fue necesario cortar la ruta”, afirmó.



ABC analiza cortar algunos tramos en Cobija



Por otra parte, ante la inundación que hay en la ciudad pandina de Cobija a consecuencia de la crecida del río Acre, desde la ABC no descartan restringir el paso de vehículos pesados por la zona para precautelar el patrimonio vial del país.