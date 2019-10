Patzi entra en huelga por falta de dinero en La Paz

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, determinó iniciar una huelga de hambre por la falta de recursos para proyectos en ese departamento. La medida surge en exigencia del 4% de la coparticipación tributaria para esa región del país.



"Los recursos del IDH no han sido suficientes, porque no somos región productora de hidrocarburos, La Paz solo sobrevive de sus impuestos, nosotros exigimos el 4 por ciento de la cooparticipación tributaria, por eso me declaro en huelga de hambre", dijo la autoridad en conferencia.



Explicó que "mis actividades van a ser normales en la Gobernación, desarrollare normalmente mis actividades, pero sin alimentación". Aseveró que de concretarse su pedido el presupuesto que maneja, que son 300 millones bolivianos, se quintuplicarían a casi 2.000 millones.



"El resto de las actividades de los funcionarios será normal, las organizaciones, instituciones o comités cívicos podrán entrar en huelga de hambre pero no los funcionarios", agregó la máxima autoridad del departamento.



Durante mayo pasado Patzi solicitó una audiencia con el presidente Evo Morales, para hacerle conocer 10 demandas, como la transferencia de los recursos generados por la facturación de energía eléctrica, el traspaso de la autopista La Paz - El Alto, el 50% de dinero generados por el cobro de la comercialización de la hoja de coca y la instalación de un horno de fundición en Patacamaya, entre algunas.



La pasada semana el ministro de Economía, Luis Arce, descartó el pedido del Gobernador paceño. "Ese 4% hay que quitarle a alguien, no es darle nomas. ¿A quién vamos a quitarle esos recursos? Él sabe eso", sostuvo.