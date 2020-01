Bolivianos admitirán ingreso a Chile en juicio abreviado

La Fiscalía de Pozo Almonte, en el norte de Chile, admitió que existe un acuerdo con el equipo jurídico que defiende a los nueve bolivianos detenidos en el penal de Alto Hospicio para someter a los recluidos a un proceso abreviado. El aspecto a negociar en los próximos 20 días se centra en descartar la culpabilidad de los delitos interpuestos y admitir que los funcionarios cruzaron suelo chileno portando armas. Así, se descartará la imputación por los delitos de robo y contrabando. Si todo sale bien, los connacionales saldrán libres el próximo 21 de junio.

Ayer, el Juzgado de Garantías de Pozo Almonte notificó a ambas partes la postergación de la audiencia que debía realizarse mañana. La cita será ahora el 20 de junio y hubo acuerdo mutuo para aplazarla. El motivo: negociar la oferta de la Fiscalía de Pozo Almonte, que es el juicio abreviado.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, admitió que ese ofrecimiento está en la mesa de negociación y que aún es evaluada por el equipo jurídico. En Santiago, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que recibió información del acercamiento entre la defensa de los bolivianos y la Fiscalía chilena.

“Ahora he sido informado de que la Fiscalía (de Pozo Almonte) y la defensa de los detenidos han llegado a un principio de acuerdo para posponer la audiencia del día jueves 25 y ojalá, eso sería nuestro deseo, llegar a un procedimiento abreviado dentro del marco jurídico nacional”, reveló Muñoz.

Arce reprochó que el canciller chileno sea el vocero del acercamiento. “Ellos han venido reiterando que hay una independencia de poderes en Chile, pero no sabemos a qué obedecerá que un representante del Órgano Ejecutivo (Muñoz) se refiera sobre una situación que supuestamente se lleva a cabo en órganos independientes”, cuestionó el ministro.

Salida legal

Sobre la salida legal, Arce señaló que la oferta está siendo analizada junto con los familiares de los nueve detenidos y el equipo jurídico. “Se analiza la vía alternativa de la Fiscalía chilena pensando en la integridad y la vida de los nueve bolivianos que injustamente sufren un castigo y debe terminar lo más antes posible, sin descartar que se seguirá reclamando en los órganos internacionales y la vía diplomática a la que está cerrada Chile”, remarcó.



Al respecto, el fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, reveló que la postergación de la audiencia fue de común acuerdo debido a que se necesita un tiempo para acordar los aspectos del proceso abreviado.

El fiscal chileno remarcó que en caso de ejecutar el procedimiento abreviado, los funcionarios no reconocerán los delitos, sino solo hechos, como el paso ilegal de frontera y portación de armas en suelo chileno.



“Como es un juicio, terminado este, (los bolivianos) pueden salir condenados o absueltos, y si son condenados, puede ser a pena efectiva o también pueden ser expulsados. Eso lo resolverá el tribunal (Pozo Almonte)”, informó Torres.



El investigador acotó que en este juicio abreviado existirán las mismas soluciones que en un proceso oral, por lo que los nueve funcionarios tienen tres opciones para salir libres: pueden ser condenados a penas efectivas, absueltos o expulsados.



Sobre el tema, el diputado chileno Hugo Gutiérrez, que es parte del proceso, señaló que los nueve funcionarios no aceptarán culpabilidad en los delitos de contrabando y robo, pero sí se puede aceptar el paso de la frontera y la portación de armas en Chile.



“En este caso, un procedimiento abreviado no siempre implica admitir la culpabilidad o reconocer calificaciones jurídicas. Acá se hablará solo de hechos”, detalló Gutiérrez.

Notificación de la jueza



El 19 de marzo, nueve funcionarios bolivianos -dos militares y siete aduaneros- fueron detenidos por Carabineros en la frontera. Al día siguiente fueron dispuestos a la justicia chilena y el 22 de marzo el Juzgado de Pozo Almonte dictó su detención preventiva en el penal de Alto Hospicio.

La jueza del Tribunal de Garantías de Pozo Almonte, Isabel Peña, notificó ayer a ambas partes y los convocó para el 20 de junio a la “audiencia de discusión de eventual sobreseimiento definitivo”. El memorial tiene copia para los nueve detenidos.

Mientras, el abogado chileno Roberto Celedón, que es parte del equipo, reveló ayer a EL DEBER que no está de acuerdo con acordar un procedimiento abreviado, ya que en el fondo se estaría aceptando la culpabilidad.