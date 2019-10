MAS hace análisis político para la fecha de referendo

No quieren dejar nada a la improvisación. El Movimiento Al Socialismo (MAS) anuncia que se masificará la recolección de firmas para que haya otro referendo sobre la posibilitar de habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera a una reelección en 2019. Se evalúa políticamente la fecha exacta para la nueva consulta ciudadana.



"Es la sugerencia de las organizaciones sociales porque en el anterior referendo se ha dañado la imagen de nuestro presidente con una mentira. Las bases están recolectando firmas, vamos a ver si masifican y estamos pidiendo que sea masivo para hacer un cálculo político y así no tener problemas como hemos tenido en febrero", dijo la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, en entrevista con EL DEBER.



Sostuvo que 2017 o 2018 son algunas de las "sugerencias" que existe de las bases de organizaciones sociales. Se espera que se pronuncien más organizaciones sociales para oficializar la discusión dentro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el Gabinete de los ministros.



"Lo que estamos viendo es que esta vez pueda ganar el Sí y no el No, pero limpiando la imagen de nuestro presidente, lo que ha primado es la mentira en el anterior referendo y ahora se está haciendo un análisis político para definir cuándo y cómo va a ser", agregó la dirigente.



El Gobierno nacional es cauto y prefiere no adelantar criterio. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, sostuvo que aún no se discutió el tema y que tampoco se evalúo la legalidad de realizar otro referendo también por la reelección, tal como sucedió el 21 de febrero, cuando el Sí fue derrotado.



"El Gobierno no lo ha discutido, viene de organizaciones sociales y no lo hemos discutido (...) Cuando lo discutamos habrá una opinión oficial sobre el tema. El presidente lo ha comentado, pero ha dicho que es una posición de las bases de los movimientos sociales", manifestó en diálogo con este medio.



En la víspera la senadora de Unidad Demócrata (UD), Jeanine Añez, denunció que la dupla Evo Morales y Álvaro García están utilizando a algunos dirigentes de movimientos sociales, aliados al partido gobernante, para eternizarse en el poder, y también calificó de “chicanería política” la propuesta del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, que pidió “resarcir” al mandatario con otro referendo.



La anterior consulta deparó que No logre el 51,3 por ciento de los votos y el Sí obtuvo el 48,7 por ciento. El artículo 411 de la Carta Magna dice que "la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional...".