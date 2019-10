El misterioso agujero sin fondo en un lago de EEUU

Cómo es posible que haya un agujero en medio de un lago? ¿Cómo es posible que el lago no se seque del todo? ¿O peor aún, que se inunde?



Los agujeros "sin fondo", como el del "Lago perdido" ("Lost Lake") que se encuentra en las Cascadas Centrales de Oregon, Estados Unidos, son bastante comunes en la geografía de la zona.



Se producen cuando la lava se endurece en la superficie, pero continúa fluyendo hacia abajo, abriendo un túnel a su paso.



Con el tiempo, producto de la erosión, la capa exterior se corroe y deja al descubierto el hueco. Por ahí empieza a perderse el agua.



Si bien no tiene un fondo visible, el tubo genera un efecto circular. El agua alimenta un acuífero subterráneo que, a su vez, termina aflorando en los manantiales de las montañas, según explicó Jude McHugh, el portavoz del Bosque Nacional Willamette, consultado por The Bulletin.



El lago no se seca, durante el verano, los afluentes de agua llenan el lago con mayor intensidad de lo que desagota el agujero.



En cambio, durante el invierno, cuando las lluvias son menos intensas, habitualmente se queda sin agua. En esos casos, su lecho se convierte en una pradera.