Bolivia alerta que detención complicará a Chile

Claudio Vila, abogado de los nueve bolivianos detenidos en Chile acusados por tres delitos, adelantó que los chilenos se complicarán cuando Bolivia demuestre que la aprehensión de los dos militares y de los siete funcionarios de la Aduana se produjo en los alrededores de Pisiga, en suelo nacional.

“En la medida que tengamos las pruebas suficientes para determinar que la detención se produjo en territorio boliviano, yo me inclino por señalar que se pueden iniciar las acciones legales en esa línea y esto puede ocasionar muchos problemas a Chile”, dijo el abogado de los nueve bolivianos que fueron detenidos el domingo por los carabineros chilenos, cuando realizaban un operativo para evitar el ingreso de camiones procedentes de Chile cargados de contrabando de ropa americana.

La jueza de Garantías de Pozo Almonte, Isabel Peña, instruyó el miércoles la detención de los nueve bolivianos (dos militares y siete funcionarios de la Aduana) en la cárcel de Alto Hospicio acusados por los delitos de ingreso ilegal de armas, robo con amedrentamiento y contrabando.



El jurista complementó que “está con los elementos de convicción de que la detención se produjo en Bolivia, pero como decimos los abogados, una es la verdad real y otra es la procesal, y en los tribunales lo que pesa es la segunda”, complementó.



Recordó que la jueza dio por hecho que la detención se produjo en territorio chileno. “Hay que decir que la Fiscalía no la tiene, lo que presentó es muy débil, muy insípido en nuestra opinión, y así opinaron otros colegas. Pero la tienen, y eso es lo que genera una presunción”.

En los próximos días, los nueve bolivianos asistirán a una audiencia en el tribunal de apelaciones, y si es que no se logra cambiar la medida cautelar, “seguiremos intentando hacerlo en el tribunal de Pozo Almonte porque no tenemos limitación para hacerlo, perseveraremos”, dijo el abogado.

Reforzarán vigilancia



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció ayer que el Gobierno dispondrá reforzar la frontera con Chile con más unidades militares de control, a fin de aumentar la lucha contra el contrabando. Mencionó que se ha dispuesto que las nuevas unidades militares asignadas al control fronterizo serán destinadas a la frontera chilena.

Por su lado, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que “Bolivia debe hacer preservar los derechos de sus ciudadanos y encontrar los caminos para que tareas conjuntas como la lucha al contrabando encuentren un camino efectivo y no de confrontación”