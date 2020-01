La fiesta latina se desatará despacito...

aborrr!!! Y del bueno. Es lo que habrá esta noche en los Premios Billboard de la Música Latina 2017, a las 21:00, en el Watsco Center de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida (Estados Unidos).

La cadena Telemundo (televisora oficial) dio a conocer ayer las imágenes del segundo ensayo de la gala, donde se lucieron Daddy Yankee, J Balvin, Zion y Lennox y Gente de Zona. También estuvieron Christopher, Joel, Richard, Érick y Zabdiel, de CNCO, que animaron el Carnaval cruceño de este año.

Ellos y otros artistas, como Alejandro Fernández, Bad Bunny, Blue Man Group, Christian Pagán, Morat, Nicky Jam, Pedro Capó, Reik y Wisin, encendarán el escenario. Todos serán presentados por Kate del Castillo y Carlos Ponce.

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido artísticamente como Ozuna, confirmó su presencia. El reguetonero puertorriqueño estará allí antes de su presentación en Santa Cruz el 6 de mayo en el estadio de Real.

Y la lista sigue... Al buri se sumará por primera vez el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que ya dejó atrás el impasse con el conductor Camilo Egaña de CNN en español. Tendrá un homenaje por su destacada trayectoria artística.

La lista de nominados está liderada por el estadounidense Nicky Jam y la colombiana Shakira con nueve menciones cada uno. Muy cerca, en ocho categorías, le siguen Enrique Iglesias, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga. También con múltiples menciones están Maluma, J Balvin, Wisin y Carlos Vives.

En la categoría principal (Artista del año) pugnarán J Balvin, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Nicky Jam y el extinto artista Juan Gabriel. Y en Artista del año (debut) pelearán CNCO, Crecer Germán, Ozuna, Ulíces Chaidez y Sus Plebes.

En la Gira del año aparecen Julión Álvarez y Su Norteño Banda, Maná, Marc Anthony y Marco Antonio Solís. Y en Artista del año (redes sociales) están Enrique Iglesias, Maluma, Shakira y Jennifer López.

Esta última protagoniza uno de los números estelares de la noche, porque lanzará su nuevo sencillo. La canción corresponde a su nuevo álbum de estudio cantado en español, el primero desde 2007. Además, recibirá el Premio de la Estrella de Telemundo, que se entrega a los cantantes con logros que van más allá de su trayectoria musical.

Otro que promete acaparar todas las miradas será Luis Fonsi cuando interprete Despacito, ese hit que volvió a sonar en Latinoamérica después de que Justin Bieber lanzara una nueva versión en las redes sociales. El intérprete, nacido en Puerto Rico, recibirá un premio especial por su labor humanitaria.

Pero todo parece indicar que tendremos Despacito para rato; Luis Fonsi compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar un comunicado de los Billboard. En este se menciona que la famosa canción se ha posicionado en el TOP 10 de los Billboard Hot 100.

No hay duda de que este reconocimiento es importante, ya que desde hace más de 20 años una canción latina no lograba dicha proeza. Hay que recordar que entre 1996-1997 Macarena, canción pegajosa del dúo español Los Del Río, consiguió esta hazaña y desde ahí no se había repetido.

Esta ceremonia es de las más esperadas por el mercado hispano y estadunidense. Durante toda la semana la revista Billboard realizó actividades para calentar motores y poner sobre la mesa todo lo que ha preparado para el escenario.

Durante tres días (empezó el lunes) se hizo la Conferencia Billboard, en el hotel Ritz Carlton de Miami Beach, a la que asistieron unos 1.000 ejecutivos de la música, además de artistas, ‘influencers’ y periodistas. Los asistentes analizaron el estado actual de la música latina y el gran momento que atraviesa apoyada en las ventas de música ‘streaming’ en plataformas como Youtube y Spotify.