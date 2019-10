So Myung Jung, el coreano de oro del rock boliviano

Es capaz de identificar una nota musical a varios metros de distancia, venció el bullying refugiado en la música, se convirtió en uno de los sonidistas más cotizados de Santa Cruz y produjo más de una veintena de discos. Ahora quiere conquistar el país. Damas y caballeros, con ustedes: So Myung Jung.



Aunque nació hace 29 años en Corea del Sur es mejor conocido como ‘El Chino’. Llegó a Santa Cruz en 1994 junto a su familia. “No conocía el idioma”, relata a Sociales&Escenas el también bajista de la banda Doble A. “No podía creer que existieran calles sin pavimentar, en mi país no había eso”.



Una lucha silenciosa

Cuando tenía 12 años, su profesora de piano descubrió que tenía ‘oído absoluto’ (identificar con precisión cualquier nota musical). Hasta entonces era un niño solitario, ya que es hijo único y en el colegio sufría acoso escolar. Pero en la adolescencia se interesó por la música, cuando sus poquísimos amigos del barrio lo introdujeron en el rock y le enseñaron a tocar la guitarra. “Tuve la suerte de tener buenos amigos a mi alrededor, eso formó mi carácter. Jamás pensé en ser músico, de pequeño quería ser diseñador de videojuegos”, confiesa.



En 2001 decidió dedicarse definitivamente a la música después de ver en vivo al grupo argentino A.N.I.M.A.L, cuando actuó en el ya legendario Cactus. “Fue el primer concierto de una banda internacional que vi en mi vida. Quedé marcado. Dije si tres personas pueden roquear así, yo también quiero hacerlo”.



A los pocos días formó una de las bandas de rock más recordadas de la década pasada: Anomalía. Con ella grabó dos discos y salió a tocar a Brasil y a Argentina. Él se encargó de la grabación de la música del grupo. “En ese entonces no había YouTube, tenía que buscar información de donde sea”, dice.



Al terminar el colegio estudió Electrónica por dos años en la Utepsa, sin embargo, se convenció de que lo suyo era la música. Así que se marchó a estudiar ingeniería de sonido en la Escuela Tecson de Buenos Aires. “Estoy muy agradecido. Sé que hay gente que confía en mí y realmente aprecio eso. No se trata solo de hacer un buen trabajo, sino también de entender lo que las personas esperan de vos. Por ejemplo, si hay una falla en el escenario hay ingenieros que se quedan con los brazos cruzados hasta que alguien lo resuelva, yo no, yo me involucro al 100% y corro a solucionar el problema”, afirma.



So Myung señala que su mentor es Glen Vargas, del que aprendió desde agarrar la guitarra hasta ecualizar sus equipos. También agradece a Roy Vargas por traspasarle sus conocimientos sobre sonido.



Actualmente, el músico está en La Paz donde producirá un disco para el grupo Oz y tocará con la banda Walkman